Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? MB faiz artırımı yaptı mı?

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyordu. TCMB bugün 2022 yılının ikinci politika faizi kararını verdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.” İfadesini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayağı 2022 yılının ikinci politika faizi kararı için hem Reuters anketine katılan 20 kurumdan hem de Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine katılan 24 ekonomist aynı tahminde buluşmuştu.

OCAK AYINDA SABİT BIRAKTI

Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında ise faiz yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.