Mazota zam var mı, mazot fiyatı 2022 ne kadar? Güncel mazot fiyatı…
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine 57 kuruş, motorine 1,44 TL zam yapıldı. Söz konusu açıklamanın ardından Mazota zam var mı, mazot fiyatı 2022 ne kadar? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Güncel mazot fiyatı…
EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine zam geldi. 8 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak zam benzinde 57 kuruş, motorinde 1,44 TL olarak gerçekleşecek.
MAZOTA ZAM VAR MI, MAZOT FİYATI 2022 NE KADAR?
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan brent petrol, son 12 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 3 kez zam gelen benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litresi 19 lirayı, motorinin litresi ise 21 lirayı aşacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) March 7, 2022
08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,57
Motorinde 1,44 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.