Kripto parada son dakika gelişmesi! Sınır aşıldı! Bitcoin, Ethereum...

Kripto para piyasasında bugün itibarıyla yükselişler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Sabah 6 sularında gerçekleşen alımların etkisiyle birlikte Bitcoin yüzde 6’ya yakın primlenerek 43 bin 631 dolar seviyesine kadar çıktı. Bitcoin şu dakikalarda 42 bin 588 dolar civarında seyrediyor.

Mart ayı başından itibaren en yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin, gözünü zirveye dikti. Analistler Bitcoin’de yükselişin devamı için 45 bin dolar seviyesinin önemine dikkat çekiyor.

ETHEREUM KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Mart ayı başından bu yana 3 bin dolar psikolojik sınırı bir türlü aşamayan Ethereum, bugün gerçekleştirdiği yukarı yönlü hareketin etkisiyle birlikte 3 bin 52 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum’da değer kazancı yüzde 5.6’ya ulaştı. Ethereum şu dakikalarda 3 bin 17 dolardan işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR 1.90 TRİLYON DOLARI AŞTI

Kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri ise Bitcoin ve Ethereum’da gerçekleşen yükselişlerin etkisiyle 1.91 trilyon doların üzerine çıktı. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri şu dakikalarda yüzde 3.26 oranında yükselişle 1.88 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.