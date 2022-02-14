Kredi desteği! Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz, son tarih...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin lira, kadın istihdamında ise 110 bin lira faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağı açıklanmıştı. 3 Ocak’ta başlayan istihdam programına işletmeler yoğun ilgi gösteriyor.

31 MART’A KADAR BAŞVURUN

Genç istihdamına katkı sunacak destek paketi uygulamasına şimdiye kadar 30 bin işletme başvurarak, yaklaşık 60 bin istihdam taahhüdünde bulundu. Toplam 75 bin yeni istihdamın hedeflendiği destek paketine başvurular, e-Devlet üzerinden 31 Mart’a kadar devam edecek. Bir taraftan da başvuruları onaylanan işletmelere 100 bin liralık ödemeleri geçen hafta itibarıyla başlamıştı. Birçok firma ödemesini aldı.

FAİZSİZ 100 BİN TL KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 3’üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

DAHA ÖNCE DESTEK ALAN DA BAŞVURABİLİCEK

İstihdam edilen personelin şehir değiştirme, başka işe girme, askere gitme, sağlık problemleri gibi farklı nedenlerle işten ayrılması durumunda, program şartlarını taşıyan başka personel işe alındığında destek devam edecek. Daha önce bu kapsamda destek alan firmaların yeni fazdan da yararlanabilecek.

DESTEK ÖDEME ŞARTLARI NELER?

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK! ÜST LİMİT 110 BİN TL

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.

HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Destekten yararlanabilecek mikro ve küçük işletmelerin sektörlerinin bazıları şöyle:

İmalat: Gıda, içecek, tekstil, giyim eşyası, deri ve deri ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı, mobilya imalatı. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Lokanta ve seyyar yemek hizmeti. Bilgi ve iletişim: Yayımcılık faaliyeleri, sinema ve program yapımcılığı. Mesleki ve bilimsel faaliyetler. İdari ve destek hizmetleri: Seyahat acentesi, tur operatörü. Eğitim. Kültür, sanat, eğlence, dinlence, spor.

Diğer faaliyet hizmetleri: Kuru temizleme, kuaför ve güzellik salonları.

'FAİZSİZ VE KOMİSYONSUZ OLARAK GERİ ÖDENECEK'

KOSGEB destekleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmelerin 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin TL’lik geri ödemeli destek alacağını ifade ederek “Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek.” diye konuştu.

İşletmeler, desteği aldıktan sonra 24 aya boyunca ödemeye yapmayacağını vurgulayan Varank, “Sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e ödeme yapacak.” dedi.

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