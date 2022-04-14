Kiralık evlerde skandal olay! 'Türkler aramasın yabancıya kiralık'

Son dönemde öncelikle İstanbul ve birçok büyükşehirde ev bulmak zorlaştı. Üstüne bir de evlerin sadece yabancıya kiralanması sorunu çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Özellikle gayrimenkul tarafından arzın sıkıntıya girmesi faizlerdeki artışın yanı sıra inşaat maliyetlerinin yükselmesi konut satışlarının yüksek seyretmesine neden oluyor. 1 yılda İstanbul’da kiralık konut fiyatları yüzde 120 artarken satılık konutlarda yüzde 140’a yakın artışlar var.

Artışların nedenlerinden bir tanesi de şüphesiz arzın sıkıntısıyla ilgilidir. Bunun yanı sıra yabancılara verilen kiralamaların ve satışların da etkisi var. Yabancılara kiralamalarda aynı sitede aynı özellikteki daireler Türklerden daha yüksek fiyata veriliyor.

‘4 BİN LİRA OLAN KİRA YABANCIYA 8 BİN LİRAYA VERİLEBİLİYOR’

İstanbul’un belli sitelerinde bu artışı çok net görebiliyoruz. Örneğin 4 bin lira olan bir kira bedeli yabancılara 6 bin lira 8 bin liraya verilebiliyor.

"BU İLANLAR PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

İlan başlıkları farklı dillerde örneğin Arapça gibi bir dilde yazılıp metnin içinde de bu tür Arapça açıklamalarla da yabancıların manipüle edildiğini söyleyebiliriz. Bu dairelerin bazıları yabancılar tarafından kiralanıp tekrar yabancılara günlük olarak kiralanıyor.

Örneğin ülkemize sağlık sektörü nedeniyle gelen, belli bir tatil amacıyla kısa süreliğine gelenlere eşyalı daireler veriliyor. Bu piyasanın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Bunu yabancı dilde faaliyet gösteren ve yetki belgesi olmayan emlak işletmecileri yürütüyor. Hatta bu ilanları mal sahibiymiş gibi sahibinden girerek aslında gerçekçi olmayan bir piyasa oluşmasına da neden oluyorlar.

Hatta ben de dün bir örnek gördüm. Gene mal sahibi olarak verilmiş bir ilan ve bir projeden 14 tane villanın pazarlamasını yapan bir ilanla karşılaştım. Bunun birçoğunda takma unvanlar ve isimlerle ilan verenler var.

Burada en önemlisi bizler açısından ayrımcılığa neden olmamasıdır. Bizlerin de belli kurallar çerçevesinde gerek ırk gerekse mezhep ayrımı yapmadan faaliyet göstermemiz önemlidir.

Bu ilanların bazılarında hatta evlerin Türklere uygun olmadığına ilişkin metinler yer alıyor. Bunlar tasvip edilecek uygulamalar değildir. Çözüm önerileri Ticaret İl Müdürlükleri tarafından denetimlerin artırılması ve portallarda verilecek ilanlarda yetki belgeli emlak işletmesi ya da gerçekten mal sahipleri tarafından ilan girişinin mümkün hale getirilmesi, isim ve unvanlarda şirket unvanlarının yer alması ve ilan verenler gerçekten mal sahibiyse bu kişinin ismiyle telefonunun eşleşmesi haksız rekabetin önüne geçebilecek bir düzenleme olacaktır.

Gayrimenkul sektöründe yeni arzlara imkan tanımadığımız müddetçe ister istemez fiyatları yukarı yönlü seyri devam edecek gibi duruyor. Yeni arzların kısa sürede yapılması mümkün olmadığından piyasanın bu tür hareketleri bir süre daha devam edecektir."

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yabancılara konut satışının vatandaşlık alınabilmesi için şartı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseldi. Ne var ki hızlı ve köklü bir çözüm için mutlaka konut üretim sektörü ve konut kredilendirilmesi teşvik edilmelidir.