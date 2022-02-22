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    EkonomiKilo fiyatı 200 lira! Üniversite okuyan genç paraya para demiyor
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    Kilo fiyatı 200 lira! Üniversite okuyan genç paraya para demiyor

    Kilosu 200 liradan satılıyor, bir fidan 10 yıl ürün veriyor. Mersin’de üniversite öğrencisi gencin örtü altında yetiştirerek ilk hasadını yaptığı Türkiye’de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passifloranın kilogram fiyatı 100 ile 120 TL arasında satılıyor. Bir fidanın 10 yıl ürün verdiği, bir dönümde ilk yılda 300 kilogram, beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiği kaydedildi.

    22.02.2022 - 10:26 | | İHA
    Kilo fiyatı 200 lira! Üniversite okuyan genç paraya para demiyor

    Ankara’da Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde eğitim gören 21 yaşındaki Fatih Serin, bir arkadaşı ile birlikte Mersin’in Erdemli ilçesinde ailesinin kullanmadığı serayı tropikal bir ürünle değerlendirdi. Daha önce sebze dikilen serada çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflorayı dikip yetiştiren Serin, ilk hasattan 300 kilograma yakın ürün aldı. Bir fidanın 10 yıl ürün verdiğini bir dönümde ilk yılda 300 kilogram, beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiğini belirten Serin, meyvenin kilogram fiyatının 100 ile 120 TL arasında alıcı bulduğunu, perakende satışlarda ise bu rakamın 200 TL’ye kadar ulaştığına dikkat çekti.

    Kilo fiyatı 200 lira Üniversite okuyan genç paraya para demiyor

    “3 TONA KADAR ÜRÜN ALINABİLİYOR”

    Yaklaşık 9 ay önce çarkıfelek meyvesini serasında ektiğini belirten genç girişimci Fatih Serin, ”Daha önce burada domates fasulye gibi ürünler ekiliyordu. Artık onlar pek bir getiri sağlamıyor. Bizde bir arayışa girdik. Avokado, mango gibi tropikal meyveleri denemek istedik en mantıklısı bize Çarkıfelek geldi. Avokadoyu birçok çiftçi ekti, üretimi arttığı için fiyatının düşeceğini düşündük. Şu an bunun piyasası çok bilinmediği için iyi.

    Kilo fiyatı 200 lira Üniversite okuyan genç paraya para demiyor

    Mersin’de ilk biz diktik daha sonrasında 3-4 çiftçi daha dikti. Antalya tarafında biraz daha fazla yetiştiriliyor, yavaş yavaş artıyor ihracatı yapılmaya başlandı. Bir dönümde ilk sezonda 300 ile 500 kilogram arası bir hasat alınıyor, senede iki defa hasat yapılıyor, 3 tona kadar ürün hasat edilebiliyor.

    Kilogramı 100 ile 120 TL arasında gidiyor. Eğer kendiniz satmak isterseniz 150 hatta 200 TL’ye kadar satabiliyorsunuz kilogramını. Tane ile de satılabiliyor. 3 tanesini 15 ile 30 TL arasında satıyorlar. Piyasası bilinmediği için daha esnek bir fiyat hakim” dedi.

    Kilo fiyatı 200 lira Üniversite okuyan genç paraya para demiyor

    “SAKİNLEŞTİRİCİ, UYKU PROBLEMİ ÇEKENLERİN TERCİHİ”

    Meyvenin yurtdışında 'passiflora', Türkiye’de çarkıfelek, tutku veya aşk meyvesi olarak geçtiğine değinen Serin, ”Sakinleştirici bir özelliği var. Şurubunu yapıp içenler var. Sinir hastaları da kullanıyor. Çayı demleniyor rahatlatıcı bir etkisi var. Uyku problemi çekip ilaç almak istemeyenler doğal yoldan bu meyveyi tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

    Kilo fiyatı 200 lira Üniversite okuyan genç paraya para demiyor

    İlk hasatta 300 kilogram civarında ürün aldığını aktaran Serin, bir kısmını kendi sattığını bir kısmını da toptan verdiğini kaydetti.

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