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    EkonomiKDV indirimi ne zaman başlıyor, KDV indirimi 2022 neleri kapsıyor? Temel gıdada KDV indirimi bugün mü başlayacak, hangi ürünlerde olacak?
    HaberlerEkonomi Haberleri KDV indirimi ne zaman başlıyor, KDV indirimi 2022 neleri kapsıyor? Temel gıdada KDV indirimi bugün mü başlayacak, hangi ürünlerde olacak?
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    KDV indirimi ne zaman başlıyor, KDV indirimi 2022 neleri kapsıyor? Temel gıdada KDV indirimi bugün mü başlayacak, hangi ürünlerde olacak?

    KDV indirimi 2022 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklamıştı. Söz konusu gelişmenin ardından vatandaşlar KDV indirimi ne zaman başlıyor, KDV indirimi 2022 neleri kapsıyor? Sorularına yanıt aramaya başladı.

    14.02.2022 - 08:19 |
    KDV indirimi ne zaman başlıyor, KDV indirimi 2022 neleri kapsıyor? Temel gıdada KDV indirimi bugün mü başlayacak, hangi ürünlerde olacak?

    KDV yüzde 8`den yüzde 1`e indirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, denetimlerin daha da yoğunlaşacağını söyleyerek marketleri uyardı: "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın." İfadelerini kullandı. Peki, KDV indirimi 2022 neleri kapsıyor, KDV indirimi hangi ürünlerde olacak? KDV indirimi ne zaman başlıyor, bugün mü?

    KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) yüzde 8'den 1'e düşürüldü. Gıdadaki KDV indirimleri bugünden itibaren geçerli olacak.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

    Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

    Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.

    KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

    Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri

    Zeytin

    Peynir

    Süt

    Yoğurt

    Kırmızı et

    Balık ve beyaz et

    Sıvı ve katı yağ

    Tuz

    Şeker

    Çay

    Yumurta

    Makarna, şehriye, tahıl gevreği vb. ürünler

    Meyve

    Patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri

    Konserve, turşu, salça, reçel, bal, pekmez

    Baklava, pasta, kek, yufka, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta gibi tatlılar

    Kuruyemiş ürünleri

    Baharatlar ve bebek mamaları

     

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