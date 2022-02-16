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    Ekonomiİstanbul'da suya kademeli zam! Flaş açıklama, yüzde 175...
    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul'da suya kademeli zam! Flaş açıklama, yüzde 175...
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    İstanbul'da suya kademeli zam! Flaş açıklama, yüzde 175...

    İstanbul'da suya zam mı gelecek? Kritik açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin suya kademeli zam teklifinde bulunmak için İBB meclisini bugün olağanüstü toplayacağını açıkladı. Göksu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP’li İBB Yönetiminin suya kademeli olarak %90’la %175’lere varan oranlardaki zam teklifi için İBB meclisimiz bugün olağanüstü toplanıyor." ifadelerini kullandı.

    16.02.2022 - 16:17 |
    İstanbul'da suya kademeli zam! Flaş açıklama, yüzde 175...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İBB yönetiminin suya zam için İBB meclisini bugün olağanüstü toplayacağını duyurdu.

    Yüzde 175’lere varan zam teklifi

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Göksu, "Hükümetimiz sudaki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirirken, CHP’li İBB Yönetiminin suya kademeli olarak yüzde 90’la yüzde 175’lere varan oranlardaki zam teklifi için İBB meclisimiz bugün olağanüstü toplanıyor. Takdir İstanbulluların" ifadelerini kullandı.

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