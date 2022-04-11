İstanbul ve Ankara'daki ulaşım zammı ile ilgili flaş hamle! AK Parti harekete geçti...

Ankara ve İstanbul'da ulaşıma yapılan zamlar konuşulmaya devam ederken, AK Parti öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, başkentte ulaşım ücretlerine yapılan zammın, öğrencileri kapsayacak şekilde geri çekilmesi için Belediye Meclisine önerge vereceklerini bildirdi. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise 'Öğrencilerimize bir müjde vermek için huzurlarınızdayım' diyerek yayınladığı video ile teklifi duyurdu.

AYLIK ABONMAN 60 LİRA OLSUN

Köse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki öğrencilere ulaşımla ilgili destek vermek, bütçelerine katkı sağlamak istediklerini belirtti. Murat Köse, "Yüzde 50'lik zammı geri çekip, öğrenci EGO abonman aylık kart ücreti 90 lira değil de 60 lira olsun diye Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ AKBİL ÜCRETLERİNE YAPILACAK ZAMMIN KALDIRILMASI TEKLİF EDİLECEK

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zam konuşulmaya devam ederken, AK Parti öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulması için Cumhur İttifakı İBB Meclisi'ne teklif sunacak. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 'Öğrencilerimize bir müjde vermek için huzurlarınızdayım' diyerek yayınladığı video ile teklifi duyurdu. AK Parti ve MHP grubu, İBB Meclisi'nde yüzde 40'lık zammı gündeme getirecek. Öğrencilerin muaf tutulması için teklif sunacak.

Twitter'dan video paylaşan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı: Sevgili gençler sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. İBB şu kullandığınız öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Bu yüzde 40 zam sizi okula giderken, kütüphaneye giderken, evinize dönerken bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. İstedik ki öğrencilerimiz dersleri ile, Türkiye'nin geleceği ile meşgul olsunlar. Dedik ki, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu yüzde 40'lık zam öğrencilerimiz için geçersiz olsun.

"ZAMMI İBB SÜBVANSE ETSİN"

Göksu, İETT zarar ediyor savunması yapanlara karşı da formülü açıkladı, "Bu zammı da İBB sübvanse etsin. Böylece İETT'de zarar etmesin, kazansın. Öğrencilerimiz de kazansın. Hayırlı olsun." dedi.