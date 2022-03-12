İkinci el araba piyasası ile ilgili flaş gelişme! Büyük düşüş! Ellerinde kaldı

Pandemi ile birlikte peynir ekmek gibi satılan 2. el otomobilde işler durgunlaştı. Samsun 2. El Otomobil Pazarı’nda satıcılar iş olmamasının şikayet etti.

İkinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren otomobil satıcısı Samet Işık, “Orta miktarda arabalar satılıyor ama pahalı arabalar hiç satılamıyor. Ben pazara araba satmak için geldim. 1989 model Renault Toros’u satmaya çalışıyorum. 1990’da trafiğe çıktı. Arabaya 45 bin TL fiyat yazdık. Soran oluyor ama fiyatlar şu anda çok uçuk. Bana bu araba için 43 bin TL teklif ettiler ama 45 bin TL’den daha aşağıya satmayacağım. Geçen sene bu arabalar 20-25 bin TL’ye satılıyordu” dedi.

Orta sınıf araç fiyat bandının 200 bin TL ve üstüne çıktığına dikkat çeken galerici Berkcan Ok, “Şu anda sadece 50-100 bin TL bandındaki arabalarda çok az satış var. 1 ay önceye kadar sıfır araç fiyatları arttığından 2. el otomobil satışlarında bir hareketlilik oluyordu ama piyasa tekrar durdu. Vatandaşlar en çok Broadway ve Tofaş arabalara ilgi gösteriyorlar. Şu anda sanayiye gitmeden sorunsuz bir şekilde bir arabaya binim diyorsanız en az 200 bin TL’yi gözden çıkartmanız gerekecek. Orta sınıfta modelli bir araba arıyorsanız 200 bin TL altında araba kalmadı. Yüksek sınıf arabalarda ise 300-400 bin TL arasında satışa sunuluyor” şeklinde konuştu.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ

Otomobiller için merakla beklenen ÖTV matrah güncellemesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Matrah güncellemesiyle birlikte ikinci el araçların fiyatlarında da düşüş meydana geldi.

10 YAŞ VE ÜSTÜ ARAÇLARI PAYINDA ARTIŞ

Rapora göre, yayından kaldırılan ilanlarda, 10 yaş ve üstü araçların payında artış gözlemlendi. Ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil oldu. Otomobili, minivan & panelvan, arazi/ SUV & Pick-up, ticari araçlar ve motosiklet takip etti.

Sahibindex vasıta raporuna göre, şubat ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 32,7'si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 13,9'u ise 100 bin 1-150 bin TL aralığında satışa sunuldu.

Şubat ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında ise liderlik Renault'nun oldu. Sıralama Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Fiat şeklinde devam etti.

Araçlar en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelendi. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 36 saniye oldu.

İkinci el araç satışlarıyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç şu ifadeleri kullandı:

YÜZDE 10 GERİLEDİ

"İkinci el otomobil satışları geçtiğimiz dönemlere göre biraz durgun. Sıfır araçların da bin motor ile bin 500 motor arasındaki araçlarda matrah ayarlaması yapılmıştı. Bununla beraber fiyatlarda yüzde 10 gerileme oldu.