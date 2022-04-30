Ä°hracatta tarihi rekor! Bakan MuÅŸ açÄ±kladÄ±: 1 milyar 956 milyon dolar...
Ticaret BakanÄ± Mehmet MuÅŸ, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼n 1 gÃ¼ndeÂ 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â
30.04.2022 - 11:13 | | DHA
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Bakan MuÅŸ, Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°hracattaki baÅŸarÄ±mÄ±z Ã§Ä±talarÄ± aÅŸa aÅŸa devam ediyor. TÃ¼rkiye dÃ¼n, sadece bir gÃ¼nde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptÄ±. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir gÃ¼nde yapÄ±lan en yÃ¼ksek ihracat. Ä°hracatta artÄ±k farklÄ± bir kulvardayÄ±z. Ä°hracat; Ã¼retim, yatÄ±rÄ±m, istihdam demektir" dedi.
Ä°hracattaki baÅŸarÄ±mÄ±z Ã§Ä±talarÄ± aÅŸa aÅŸa devam ediyor.— Dr. Mehmet MuÅŸ (@mehmedmus) April 30, 2022
TÃ¼rkiye dÃ¼n, sadece bir gÃ¼nde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptÄ±.
Bu, Cumhuriyet tarihinde bir gÃ¼nde yapÄ±lan en yÃ¼ksek ihracat.
Ä°hracatta artÄ±k farklÄ± bir kulvardayÄ±z.
Ä°hracat;
âœ” Ãœretim
âœ” YatÄ±rÄ±m
âœ” Ä°stihdam demektir.