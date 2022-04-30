Â°
Åžehir seÃ§iniz
    BÄ°ST2.4310.09EURO15.670.77USD14.840.37ALTIN905.410.55
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    EkonomiÄ°hracatta tarihi rekor! Bakan MuÅŸ açÄ±kladÄ±: 1 milyar 956 milyon dolar...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ä°hracatta tarihi rekor! Bakan MuÅŸ açÄ±kladÄ±: 1 milyar 956 milyon dolar...
    ABONE OL

    Ä°hracatta tarihi rekor! Bakan MuÅŸ açÄ±kladÄ±: 1 milyar 956 milyon dolar...

    Ticaret BakanÄ± Mehmet MuÅŸ, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼n 1 gÃ¼ndeÂ 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

    30.04.2022 - 11:13 | | DHA
    Ä°hracatta tarihi rekor! Bakan MuÅŸ açÄ±kladÄ±: 1 milyar 956 milyon dolar...

    Â 

    Bakan MuÅŸ, Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°hracattaki baÅŸarÄ±mÄ±z Ã§Ä±talarÄ± aÅŸa aÅŸa devam ediyor. TÃ¼rkiye dÃ¼n, sadece bir gÃ¼nde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptÄ±. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir gÃ¼nde yapÄ±lan en yÃ¼ksek ihracat. Ä°hracatta artÄ±k farklÄ± bir kulvardayÄ±z. Ä°hracat; Ã¼retim, yatÄ±rÄ±m, istihdam demektir" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye resti çekti! Türk Hava Kuvvetleri Atina'da yapÄ±lacak tatbikattan çekildi...

    Türkiye resti çekti! Türk Hava Kuvvetleri Atina'da yapÄ±lacak tatbikattan çekildi...

    Ä°hracatta tarihi rekor! Bakan MuÅŸ açÄ±kladÄ±: 1 milyar 956 milyon dolar...

    Ä°hracatta tarihi rekor! Bakan MuÅŸ açÄ±kladÄ±: 1 milyar 956 milyon dolar...

    Hesaplara 1650 lira yatÄ±rÄ±ldÄ±! Bakan duyurdu

    Hesaplara 1650 lira yatÄ±rÄ±ldÄ±! Bakan duyurdu

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    1 MayÄ±s nerede kutlanacak, 1 MayÄ±s programÄ± saat kaçta? 1 MayÄ±s Ä°ÅŸçi BayramÄ± Maltepe mitingi 2022

    1 MayÄ±s nerede kutlanacak, 1 MayÄ±s programÄ± saat kaçta? 1 MayÄ±s Ä°ÅŸçi BayramÄ± Maltepe mitingi 2022

    SÄ±radaki Haber
    Ä°hracatta tarihi rekor! Bakan MuÅŸ açÄ±kladÄ±: 1 milyar 956 milyon dolar...

    Ä°hracatta tarihi rekor! Bakan MuÅŸ açÄ±kladÄ±: 1 milyar 956 milyon dolar...

    SÄ±radaki Haber
    Emekli aylÄ±klarÄ±na ve memur maaÅŸlarÄ±na zam geliyor! Meslek meslek hesaplandÄ±! Oran ve tarih belli oldu! En düÅŸüÄŸü...

    Emekli aylÄ±klarÄ±na ve memur maaÅŸlarÄ±na zam geliyor! Meslek meslek hesaplandÄ±! Oran ve tarih belli oldu! En düÅŸüÄŸü...

    SÄ±radaki Haber
    Ukraynaâ€™ya topyekûn yÄ±ÄŸÄ±nak! ABD'den dev yardÄ±m paketi, Ä°ngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

    Ukraynaâ€™ya topyekûn yÄ±ÄŸÄ±nak! ABD'den dev yardÄ±m paketi, Ä°ngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

    SÄ±radaki Haber