İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te bulunan Hitit Bilgisayar'ın yüzde 27,6’sı halka arz ediliyor. Halka arz için talep 23–24–25 Şubat 2022 tarihlerinde toplanacak. Türkiye'den Pegasus Havayolları dahil olmak üzere dünyada 48 havayolu şirketine başta hizmet olarak yazılım olmak üzere teknoloji altyapısı hizmeti veren Hitit'in halka arz değerinin 405 - 440 milyon TL arasında olması öngörülüyor. Peki, Hitit Bilgisayar halka arz hangi bankalar? Hitit halka arz eşit mi oransal mı, hitit halka arz fiyatı ve hisse kodu ne?

HİTİT BİLGİSAYAR HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi bulunan tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden işlem yapılabilecek.

HİTİT HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, HİTİT HALKA ARZ FİYATI VE HİSSE KODU NE?

Paylarının yüzde 27,6'sının halka arzı için 23 – 24 – 25 Şubat 2022 tarihleri arasında ÜNLÜ & Co liderliğinde talep toplayacak olan şirketin halka arz fiyat aralığı 11,50-12,50 TL olarak belirlenmiştir.

Şirketin dağıtım yöntemi ise taslak izahnamede yer alan bilgiye göre oransal dağıtım yöntemine göre yapılacak.

Hitit Yönetim Kurulu Başkanı, Kurucu ortağı ve Genel Müdürü Nur Gökman, dünyanın önde gelen havacılık şirketlerinden Hitit’in bir adanmışlık hikayesi olduğunun altını çizerek, "Bu şirket dünyada büyüyeceğini ispatlamış bir şirket. Bunun parçası olmak isteyenler olacaktır diye düşünüyorum. Halka arzda bize ortak olacaklar bize güç katacak. Bugüne kadar iş aldığımız havayolları şirketlerine müşterimiz demedik, partner olarak gördük. Onlarla birlikte büyüdük. Halka arz ile birlikte bize güvenenlerle çok önemli yol alacağımızı düşünüyorum" dedi. Her yıl ortalama 70 milyonun üzerinde yolcuya hitap ettiklerini ifade eden Gökman, dünyada aynı işi yapan iki teknoloji şirketinin milyarları konuştuğunu belirterek, "Biz de halka arzın ardından iki şirketle aramızdaki mesafeyi kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

300’E YAKIN MÜHENDİS ÇALIŞIYOR

Şu anda çoğunluğu yazılım mühendisi olmak üzere yaklaşık 300 nitelikli çalışanları olduğunu kaydeden Gökman, şirketin şimdiye kadar istihdam açısından minimum yılda yüzde 20'lik bir büyüme yakaladığını söyledi. Gökman, şirket bilançosunun yılda yüzde 25-30 civarındaki büyümesinin pandemiyle beraber bir miktar azalsa da 2021 yıl sonu itibariyle 2019 yılını yakaladıklarını belirtti. Gökman, şirketin cirosunun yüzde 75'inin ihracattan geldiğini belirterek, "Bizim aldığımız projelerde anlaşma süreleri çok uzun olur. Onların büyümelerine eş bir büyüme gösteriyoruz. 2021’in ilk 9 ayında 10,1 milyon dolarlık bir satış geliri elde ettik. dedi.

HİTİT BİLGİSAYAR NE ZAMAN KURULDU?

Hitit Bilgisayar'ın 1994 yılında kurulduğunu anlatan Nur Gökman, şunları kaydetti: "Hitit, Türkiye'den de bir teknoloji şirketi çıkabilir mi enerjisi ile kuruldu. Yetişmiş gençlerimiz var. Bunlar üniversitelerde milyonlarca kişi içinde ilk bine girmiş gençler. Bu beyinler ile bizim o güne kadar özellikle Türk Hava Yolları'nda edindiğimiz tecrübemizi birleştirebilir miyiz diye düşündük. Buradan hareketle yola çıktık. Buna bir adanmışlık hikayesi diyebiliriz. "

Hitit’in, Türk Hava Yolları'nda sadakat programını hayata geçirerek işe başladığını anlatan Gökman, zamanla havacılıkta 60'lı yılların teknolojisini geliştirip dünyaya ihraç eder hale geldiklerini belirterek, "Dünyanın en çok tanınmış 5 yıldızlı havayolu şirketlerinin kullandığı yazılımı üretmeyi başardık. Bu çok büyük bir olaydı. Gittiğimiz ülkelerde Türkiye'de teknoloji üretilmesine olanaklı gözle bakılmıyordu. Türkiye incir, fındık satar ama teknoloji nereden çıktı diyorlardı. Biz ise enerjimizi Türkiye'den çıkarmaya çalışıyorduk. İsmimizi bile buradan aldık. Nereden olduğumuzu herkesin bilmesini sağladık" dedi.

48 HAVAYOLU ŞİRKETİ İLE ÇALIŞIYOR

Yazılımı hizmet olarak ihraç ettiklerini ifade eden Gökman, "Yazılım kullanım lisansı olarak sattığımız yapı yerine işletimi de paketleyip bütünüyle ihraç ediyoruz. Örneğin şu anda Johennesburg'den Darrüsselam'a bir kişi uçuyorsa, o kişi boarding kartını bizim sistemimizden alıyor. Veya birisi ekranın karşısında Pegasus bileti alıyorsa arkasındaki yazılım bizim" diye konuştu. Gökman, temel olarak havayolu şirketlerinin rezervasyon, biletleme, gelir ve gider yönetimi, operasyon kontrol merkezi, tarife ve ekip planlaması gibi ana konularının bir arada olduğu uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti: "Genç beyinler ile havacılık uzmanlığını birleştiren danışmanlarımız ile birlikte aynı masa etrafında çalışarak bugünlere geldik. Şu anda Türkiye'de Pegasus Havayolları ile çalışıyoruz. Dünyada ise, 5 kıtada 48 havayolu şirketi portföyümüz var. Gelirlerimizin yaklaşık %84’ü yabancı para cinsinden... . Bu yolda dünyanın her köşesine ulaşmaya devam edeceğiz."

'ŞEFFAF VE GÖRÜNÜR OLMAYI İSTEDİK'

Halka arz kararı almalarının altında şirketin stratejik büyüme hamlesinin yattığını hatırlatan Gökman, "Bugün geldiğimiz noktada dünyada çok önemli ihalelere giriyoruz. Bu girdiğimiz ihalelerde rakiplerimiz de var. Bunlar dünyanın çok önemli 2 büyük şirketi. Bunlardan birisi Avrupa'da İspanya borsasında işlem görüyor diğeri ABD'de halka açık. Bir müddet sonra gördük ki, yalnız kişilerden oluşmuş bir şirket yapısı yetmiyor. Çünkü havayollarının ana uygulamalarını değiştireceksiniz. Rakiplerimiz gibi halka açık, şeffaf ve görünür olmak gerekiyor. Yoksa şirket bugüne kadar kendi imkanları ve kendi yarattığı kaynaklarla büyümeyi başarmış bir şirket" şeklinde konuştu.

ŞİRKETİN BORCU YOK DENECEK KADAR AZ

Gökman, borcu sevmeyen bir yapısı olduğunu ve borçlarının yok denecek kadar az olduğunu, bazı leasing ve Eximbank kredilerini teamül gereği kullandıklarını ifade etti. Hitit'in yüzde 35 dolayında bir kar marjını bugüne kadar hep koruduğunu ve kazanılan her kuruşun da şirkete sermaye olarak konularak devam ettiğinin altını çizen Gökman, önümüzdeki yıllarda da benzer bir anlayışlarının olacağını söyledi. Pandemi sürecinin havayolu şirketleri ve dolayısıyla Hitit'e bir miktar olumsuz etkisi olduğunu dile getiren Gökman, bu konunun da gelir düşüşlerine neden olduğunu ancak bu yıl 2019 rakamlarına ulaşılacaklarını öngördüklerini ifade etti. Gökman halka arzda elde edilecek kaynağın, şirketin dünyada daha da büyümesine katkı olacak şekildi kullanılacağını belirterek, "Arz gelirinin yüzde 80'i şirketin kullanımına sunulacak. Dünyada belli sektörlerde daha yakından hizmet alma anlayışı var. Bunlara hizmet edecek bulut açılımları gündemde. Acenteler için de bir açılımımız olacak. Şimdiye kadar büyük bir üretim stokumuz var. Bu stokumuz her zaman gelişmeye de ihtiyaç duyuyor. Kaynağı buralarda kullanacağız" dedi.