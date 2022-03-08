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    EkonomiHikayeleriyle İlham Veren Kadınlar YouTube’da
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    Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar YouTube’da

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü için “Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar Burada” isimli üç bölümlük video serisi, hayallerinden vazgeçmeyen kadın izleyicilerle buluşuyor.

    08.03.2022 - 15:36 |
    Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar YouTube’da

    Üç bölümden oluşan seride, Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nurcan Çelik’in başarılı bir sporcuyken karşılaştığı sağlık sorunlarının üstesinden gelerek çok sevdiği futbol kariyerini hala devam ettirmesinden, baba mesleğini bırakarak arıların büyülü dünyasına duyduğu merakla adım attığı bal yetiştiriciliğinde Apitherapy merkezi kurma planları yapan Derya Demircan’ın hikayesine, çocukluğundan bu yana futbola duyduğu sevgiyi futbolculuk kariyerine dönüştüren İsmigül Yalçıner’in hikayesine uzanan pek çok kadının kariyeri anlatılıyor.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çekilen, kadınları kalıplar ve sıfatlarla sınırlamadan ve eşit bir dünyanın “asla pas etmeden” kurulabileceğini gösteren “Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar” serisi Hepsiburada Youtube kanalında izleyicilerini bekliyor.

     

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