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    EkonomiHayvancılık ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüzde yüz arttı
    HaberlerEkonomi Haberleri Hayvancılık ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüzde yüz arttı
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    Hayvancılık ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüzde yüz arttı

    Hayvancılık yapan yüz binlerce kişiye güzel haber. Destekler yüzde yüz arttı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, "Oğlak tiftik desteğimiz 35 lirayken 70 Türk Lirası, anaç tiftik ile ilgili 30 lira desteği de 60 lira olarak ilan ediyorum. Böylelikle yüzde yüz bir destek artışı sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

    07.05.2022 - 14:57 |
    Hayvancılık ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüzde yüz arttı

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi hayvancılık ile ilgili güzel haberi duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, "Oğlak tiftik desteğimiz 35 lirayken 70 Türk Lirası, anaç tiftik ile ilgili 30 lira desteği de 60 lira olarak ilan ediyorum. Böylelikle yüzde yüz bir destek artışı sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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