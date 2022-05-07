Hayvancılık ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüzde yüz arttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi hayvancılık ile ilgili güzel haberi duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, "Oğlak tiftik desteğimiz 35 lirayken 70 Türk Lirası, anaç tiftik ile ilgili 30 lira desteği de 60 lira olarak ilan ediyorum. Böylelikle yüzde yüz bir destek artışı sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.