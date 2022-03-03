Gram altın ne kadar, gram altın kaç TL? 3 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı!

ALTIN FİYATLARI hafta yükselişle başlarken, haftanın son günleri yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Ukrayna'yı işgalinin 8. gününde altın fiyatları yükseliş gösteren ons altın fiyattan etkileniyor, ons altın 1927 dolar seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar ons altının 2150 dolar/ons seviyesine kadar yükselebileceğini ve buna bağlı olarak da gram altındaki yükselişin devam edeceğini belirtiyor. İşte 3 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, alış 868 TL, satış 876 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 855 TL. 21 TL yükseliş gerçekleşti.

3 MART BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK FİYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın

Çeyrek altın, alış 1.418 TL, satış 1.447 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.414 TL. 33 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altın

Cumhuriyet altını, alış 5.841 TL, satış 5.900 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.762 TL. 138 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın

Yarım altın, alış 2.837 TL, satış 2.895 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.828 TL. 67 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın

Tam altın, alış 5.730 TL, satış 5.788 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.657 TL. 131 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın

Reşat altın, alış 5.716 TL, satış 5.773 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.644 TL. 129 TL yükseliş gerçekleşti.

CANLI ANLIK ALTIN FİYATI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN