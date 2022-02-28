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    EkonomiGazprom kimin, Gazprom'un sahibi kim? Gazprom nedir?
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    Gazprom kimin, Gazprom'un sahibi kim? Gazprom nedir?

    Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, Rusya'nın en büyük şirketlerinden olan Gazprom ile geçen hafta askıya aldığı sözleşmesini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Peki, Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, Rusya'nın en büyük şirketlerinden olan Gazprom ile geçen hafta askıya aldığı sözleşmesini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Peki, Gazprom kimin, Gazprom'un sahibi kim? Gazprom nedir?

    28.02.2022 - 15:55 |
    Gazprom kimin, Gazprom'un sahibi kim? Gazprom nedir?

    Almanya Bundeliga 2 takımlarından Schalke 04 uzun yıllardır sponsoru olan Gazprom ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Schalke 04 Yönetim Kurulu, kulüp denetleme kurulunun onayıyla, Schalke 04 ve Gazprom arasındaki ortaklığın anlaşma süresi sona ermeden bitirilmesine karar verdi." denildi.

    Gazprom kimin, sahibi kim?

    Alman ekibi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının ardından 24 Şubat'ta formasındaki Gazprom göğüs reklamını kaldırmıştı. Gazprom ile Schalke 04 arasındaki sponsorluk iş birliği, 2007 yılından bu yana sürüyordu.

    Rus devletine ait olan şirketin CEO'su Alexey Miller'dir.

    Gazprom nedir?

    Gazprom Rusya'nın en büyük şirketi ve dünyanın en fazla doğalgaz çıkaran kuruluşudur.

    Schalke 04 takımı hakkında

    FC Gelsenkirchen-Schalke 04, daha çok bilinen adıyla FC Schalke 04, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Gelsenkirchen'e bağlı Schalke yönetim biriminde kurulu bir Alman futbol kulübüdür. Büyük başarıları 1930'larda ve 1940'ların başında yaşasa da Schalke Almanya'nın en popüler futbol takımlarından biridir. 

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