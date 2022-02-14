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    EkonomiFED toplantısı ne zaman? FED olağanüstü toplantı saat kaçta, FED şubat faiz kararı 2022 ne olur?
    HaberlerEkonomi Haberleri FED toplantısı ne zaman? FED olağanüstü toplantı saat kaçta, FED şubat faiz kararı 2022 ne olur?
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    FED toplantısı ne zaman? FED olağanüstü toplantı saat kaçta, FED şubat faiz kararı 2022 ne olur?

    ABD Merkez Bankası (Fed), 10 Şubat tarihinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Peki, FED toplantısı ne zaman, FED olağanüstü toplantı saat kaçta? İşte FED acil toplantı kararı ve FED  faiz kararı Şubat 2022 hakkındaki son gelişmeler…

    14.02.2022 - 07:42 |
    FED toplantısı ne zaman? FED olağanüstü toplantı saat kaçta, FED şubat faiz kararı 2022 ne olur?

    Enflasyon verileri yüzde 7,3 ile beklentilerin üstünde açıklanması son 40 yılın en yüksek seviyesini gören dev ekonomiyi endişelendirirken, Fed olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.  Federal Rezerv Sistemi Guvernörler Kurulu Fed tarafından uygulanacak avans ve iskonto oranlarının Guvernörler Kurulu tarafından gözden geçirilmesi ve belirlenmesi amacıyla toplanacak. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED olağanüstü toplantı saat kaçta, FED şubat faiz kararı 2022 ne olur?

    FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

    ABD’de enflasyonun son 40 yılın zirvesi olan %7,5 olarak açıklanması ile birlikte hızla hareketlenen Bitcoin (BTC), ilk olarak aşağı yönlü hareketlerle tepki verdi. Bitcoin açıklama sonrasında 45 bin dolar seviyesinden hızla 43 bin dolar seviyesine geriledi ancak daha sonra BTC kısa süre içinde toparlanarak 45 bin 800 dolar seviyesine kadar yükseldi. Kripto para piyasalarını hareketlendiren bu verilerin açıklanmasından sonra Fed, 11 Şubat tarihinde bir açıklama yaptı ve 14 Şubat Pazartesi günü TSİ 19.30’da olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

     

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