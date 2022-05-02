FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalarda FED’in faiz kararı bekleniyor. Gözler FED’in yapacağı üçüncü toplantıya çevrilirken faiz arttırımı ile ilgili beklentiler devam ediyor. FED Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği son toplantıda beklentiler dahilinde 0,25 baz puanlık bir artışa gitmişti. Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan FED toplantısında ise 50 baz puanlık bir faiz arttırımına kesin gözüyle bakılırken ekonomistler 100 baz puanlık bir artışında yaşanabileceği görüşünde. Powell’ın açıklamalarından sonra gösler mayıs ayı toplantısına çevrildi. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklancak? FED faiz arttırırsa ne olur? İşte detaylar…

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Saati ile FED faiz kararı 4 Mayıs Çarşamba akşamı açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Rusya'ya yönelik beklentiler, FED'in hızlı ve düzenli sıkılaşmaya gitmek istemesi ve enflasyon toplandığında Fed'in faizleri arttıracağı bekleniyor. FED Başkanı Jerome Powell ise daha önce yaptığı konuşmada, gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının söz konusu olabileceğini belirtmişti. Analistler de 50 baz puanlık faiz artırımının olması halinde piyasalardaki oynaklığın hızlanabileceğini belirtiyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in daha sert adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, 75 baz puanlık faiz artışının daha önce yapıldığını ve bunun dünyanın sonu olmadığını dile getirdi.

Fed yetkililerinin söz konusu açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında temmuz ayına kadar yapılacak üç toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanmaya başladı.

Analistler, tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artışına gitmesinin kesin olarak fiyatlandığını kaydederek, bundan sonraki veri ve yönlendirmelerde haziran ve temmuz ayına ilişkin ipuçlarının aranmaya başlanacağını bildirdi.

FAİZ ARTIRILIR MI?

Amerikan Merkez Bankası bu yıl içerisindeki üçüncü toplantısını 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek. Ocak ayında gerçekleştirilen ilk toplatıda faizi sabit tutan FED, Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen yılın ikinci toplantısında 25 baz puanlık bir faiz arttırımına gitmişti. 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan FED toplantısında ise 50-75 baz puanlık bir artışa gidilmesi bekleniyor.

2022 YILI FED TOPLANTISI TARİHLERİ

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)