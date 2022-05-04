FED toplantısı saat kaçta açıklanacak, Mayıs ayı FED kararı ne zaman açıklanır? Faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı heyecanla bekleniyor. “FED faiz kararı açıklandı mı, FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt aranıyor. Nefesler tutuldu, Dünya ekonomisi yönünü ABD’ye çevirdi. Peki, FED faiz kararı ne olur?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararı henüz açıklanmadı.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN, FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından alınan kararın 4 Mayıs saat 21:00’de açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Küresel piyasalarda, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, fiyatlamalara yön veren temel risk unsuru olmayı sürdürürken ABD ve Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağı beklentileri risk algısını artırıyor.

Fed'in bugün 50 baz puanlık faiz artırıma gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fed başkanı Powell ve banka yetkililerinin 'şahin' açıklamalarının etkisiyle ABD hazine tahvil getirileri 3 yılın zirvesine çıktı. Dolar endeksi ise 20 yılın zirvesine ulaştı. ABD varlıklarına artan talep altında düşüş getirdi. Altının ons fiyatı son 1 ayda yüzde 8 geriledi ve bugün 1.860 dolara düştü. ABD borsalarında son 1 ayda yüzde 10, Avrupa borsalarında ise yüzde 5'lik kayıplar yaşandı. Fed'in bu ayki toplantısında alacağı karar fiyatlansa da haziran ayında 75 mi yoksa 50 baz puan mı indirime gideceği konusunda fikir ayrılıkları bulunuyor.

Fed Yöneticilerinden Lael Brainard, enflasyonda daha fazla yükseliş olabileceğini, bunun daha hızlı faiz artışını gerektirdiğini söyledi. Enflasyondaki yukarı yönlü risklere işaret eden Brainard, "Fed, enflasyonu düşürmek için para politikasını düzenli olarak sıkılaştırmaya devam edecek. Mayıs toplantısından itibaren de bilanço hızlı şekilde küçültülecek." dedi. Kansas City Fed Başkanı Esther George da Fed'in faiz oranlarını mayısta yarım puan artırmasının bir seçenek olacağını belirterek, "Bence 50 baz puanlık faiz artırımı, diğer şeylerle birlikte dikkate almamız gereken bir seçenek olacak. Bilançonun politika faizi artışlarıyla birlikte nasıl hareket edeceğini düşünmeye çok odaklandım." ifadelerini kullandı.

Analistler, tutanaklarda mayıs ayı toplantısında faiz artırımları ve bilanço küçültme konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını söyledi. Piyasada, Fed'in yüzde 80 ihtimalle mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu olasılığın artması ile piyasalardaki oynaklığın hızlanabileceğini ifade etti.