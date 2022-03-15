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    EkonomiEvde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022! Evde bakım maaşı 2022 ne kadar oldu, hangi illere yattı? Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi!
    HaberlerEkonomi Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022! Evde bakım maaşı 2022 ne kadar oldu, hangi illere yattı? Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi!
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    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022! Evde bakım maaşı 2022 ne kadar oldu, hangi illere yattı? Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022 listesi sorgulaması başladı. Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022 güncel liste açıklandı mı? Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere veriyor. Evde bakım maaşı alanlar ocak ayında yatırılacak evde bakım parası hakkındaki aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, 15 Mart evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022 listesi belli oldu mu? 15 Mart 2022 evde bakım maaşı yatan iller…

    15.03.2022 - 15:22 |
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022! Evde bakım maaşı 2022 ne kadar oldu, hangi illere yattı? Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022 hakkındaki aramalar arttı. 15 Mart 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması başladı. Bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım maaşı veriliyor. Maaş alan engelli yakınları maaşların SMS ve TC kimlik no ile sorgulanabiliyor. İşte Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2022

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 MART 2022 LİSTESİ

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

    Tokat

    Kırşehir

    Bolu

    Osmaniye

    Ordu

    Afyonkarahisar

    Hatay

    Çanakkale

    Aksaray

    İzmir

    Antalya

    Diyarbakır

    Ankara

    Kırıkkale

    Balıkesir

    İstanbul

    Konya

    Kocaeli

    Şanlıurfa

    Niğde

    Bilecik

    Uşak

    Gaziantep

    Manisa

    Mersin

    Çorum

    Samsun

    Bursa

    Adana

    Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 2.292,02 TL'ye yükseldi.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

    Evde bakım parası yatan iller sorgulama

    Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

    SMS ile evde bakım parası sorgulama

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

    Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor

     ‘AĞIR ENGELLİ’ RAPORU

    Yaklaşık 535 bin kişi bu destekten faydalanıyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresi mutlaka yer almalı. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.

    GELİR DURUMU ÖNEMLİ

    Rapor dışında gelir durumu da önemli. Asgari ücretteki artış, evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle bu yıl hanedeki kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liranın altında olması şartı aranıyor. Evde bakım parası için rapor almadan önce ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılıyor. Ödeme sorgulaması, e-Devlet üzerinden ‘Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama’ yazılarak yapılabiliyor. ‘Aile Destek’ mobil uygulaması da bu anlamda kullanılabilir.

     

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