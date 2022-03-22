°
Şehir seçiniz
    BİST2.153-1.03EURO16.27-0.42USD14.820.01ALTIN922.27-0.07
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiEt fiyatlarına zam var mı, et fiyatları ne kadar oldu? 2022 et zammı sonrası et balık kurumu et fiyatları listesi!
    HaberlerEkonomi Haberleri Et fiyatlarına zam var mı, et fiyatları ne kadar oldu? 2022 et zammı sonrası et balık kurumu et fiyatları listesi!
    ABONE OL

    Et fiyatlarına zam var mı, et fiyatları ne kadar oldu? 2022 et zammı sonrası et balık kurumu et fiyatları listesi!

    “Et fiyatlarına zam var mı?” ve “Et fiyatları ne kadar oldu?” sorularına Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptığını duyurmasının ardından yanıt aranıyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et satış fiyatlarına yüzde 47-48, beyaz et satış fiyatlarına ise ortalama yüzde 14.15 oranında zam yaptı. İşte 2022 et zammı sonrası et balık kurumu et fiyatları listesi!

    22.03.2022 - 09:20 |
    Et fiyatlarına zam var mı, et fiyatları ne kadar oldu? 2022 et zammı sonrası et balık kurumu et fiyatları listesi!

    Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptı. Kurumun sitesinde yer alan yeni listeye göre sığır kıymanın kilosu yüzde 48,2 zamla 83 liraya yükseldi. Kırmızı et ürünlerinin tamamında yüzde 47-48 civarında bir artış yaşandı. Pastırma ve kavurma ürünlerinde de artışlar yaşandı. Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı. Peki, et fiyatları ne kadar oldu?

    ET FİYATLARI NE KADAR OLDU, ET BALIK KURUMU ET FİYATLARI 2022?

    ESK satış fiyatları

    ÜRÜN ADI

    FİYATI (TL/KG)

    ESKİ FİYAT (TL/KG)

    Değişim (%)

    KIRMIZI ET

    		   

    SIĞIR KIYMA

    83

    56

    48,2

    SIĞIR KUŞBAŞI

    92

    62,5

    47,2

    SIĞIR BİFTEK-ROSTO

    117,5

    79,5

    47,8

    SIĞIR KONTRFİLE

    145

    98

    48,0

    SIĞIR PİRZOLA

    152

    103

    47,6

    SIĞIR BONFİLE

    228

    154

    48,1

    BEYAZ ET

    		   

    GÖVDE TAVUK

    26,5

    23,25

    14,0

    MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ

    30,5

    26,5

    15,1

    TAVUK BUT

    28

    24,5

    14,3

    TAVUK BUT (SPESİYAL)

    32

    28

    14,3

    TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ)

    29,5

    25,75

    14,6

    TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL)

    29,5

    25,75

    14,6

    TAVUK KANAT

    34

    30

    13,3

    TAVUK BAGET

    31,5

    27,5

    14,5

    TAVUK PİRZOLA

    36

    31,5

    14,3

    TAVUK SARMA

    36

    31,5

    14,3

    TAVUK FİLETO (DERİLİ)

    37,5

    32,5

    15,4

    TAVUK FİLETO (DERİSİZ)

    44,5

    39

    14,1

    TAVUK CİĞER

    16

    14

    14,3

    TAVUK TAŞLIK

    19,5

    16,9

    15,4

    ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

    		   

    BEYAZ ET ŞARKÜTERİ

    		   

    PİLİÇ BURGER

    42,5

    28,75

    47,8

    PİLİÇ SALAM

    49

    33,25

    47,4

    PİLİÇ SOSİS

    49

    33,25

    47,4

    PİLİÇ SUCUK

    53,5

    36,25

    47,6

    PİLİÇ YAPRAK DÖNER

    65

    43,95

    47,9

    KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ

    		  

    SUCUK-SALAM-SOSİS

    		   

    ACILI SUCUK

    95

    64,5

    47,3

    BATON SUCUK

    95

    64,5

    47,3

    KANGAL SUCUK

    95

    64,5

    47,3

    MANGAL SUCUK

    95

    64,5

    47,3

    FERMENTE SUCUK

    109

    73,9

    47,5

    OSMANLI DANA SUCUK

    110

    74,5

    47,7

    MACAR SALAM

    82,5

    55,75

    48,0

    FISTIKLI SALAM

    85

    57,5

    47,8

    KOKTEYL SOSİS

    81,5

    55

    48,2

    SOYULMUŞ SOSİS

    81,5

    55

    48,2

    BURGER-KÖFTE

    		   

    SIĞIR BURGER

    82

    55,5

    47,7

    AKÇAABAT KÖFTE

    96

    65

    47,7

    İNEGÖL KÖFTE

    96

    65

    47,7

    KASAP KÖFTE

    96

    65

    47,7

    MİSKET KÖFTE

    96

    65

    47,7

    TEKİRDAĞ KÖFTE

    96

    65

    47,7

    DÖNER

    		   

    KIYMA DÖNER

    120

    81,5

    47,2

    YAPRAK DÖNER

    140

    95

    47,4

    KAVURMA

    		   

    EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA

    124

    84

    47,6

    EBK SIĞIR KAVURMA

    127

    86

    47,7

    EBK DANA KAVURMA

    152

    103

    47,6

    EBK BİNGÖL KAVURMA

    194

    131,5

    47,5

    DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA

    140

    95

    47,4

    DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA

    162,5

    110

    47,7

    DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA

    206

    139,5

    47,7

    PASTIRMA

    		   

    BLOK PASTIRMA

    197,5

    133,75

    47,7

    DİLİMLİ PASTIRMA

    206

    140

    47,1

    EKSTRA PASTIRMA

    215,5

    146

    47,6

    EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA

    		   

     

    GÜNCEL HABERLER

    Kırmızı ete ve beyaz ete zam! Yüzde 48..

    Kırmızı ete ve beyaz ete zam! Yüzde 48..

    Borsa güne düşüşle başladı

    Borsa güne düşüşle başladı

    Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

    Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kırmızı ete ve beyaz ete zam! Yüzde 48..

    Kırmızı ete ve beyaz ete zam! Yüzde 48..

    Sıradaki Haber
    Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

    Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'da hızlı bir zafer gelmeyince Putin ‘B planı’na geçti!

    Ukrayna'da hızlı bir zafer gelmeyince Putin ‘B planı’na geçti!

    Sıradaki Haber
    Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Emekli bayram ikramiyesi arttı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Emekli bayram ikramiyesi arttı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Sıradaki Haber