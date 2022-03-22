Et fiyatlarına zam var mı, et fiyatları ne kadar oldu? 2022 et zammı sonrası et balık kurumu et fiyatları listesi!
“Et fiyatlarına zam var mı?” ve “Et fiyatları ne kadar oldu?” sorularına Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptığını duyurmasının ardından yanıt aranıyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et satış fiyatlarına yüzde 47-48, beyaz et satış fiyatlarına ise ortalama yüzde 14.15 oranında zam yaptı. İşte 2022 et zammı sonrası et balık kurumu et fiyatları listesi!
Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptı. Kurumun sitesinde yer alan yeni listeye göre sığır kıymanın kilosu yüzde 48,2 zamla 83 liraya yükseldi. Kırmızı et ürünlerinin tamamında yüzde 47-48 civarında bir artış yaşandı. Pastırma ve kavurma ürünlerinde de artışlar yaşandı. Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı. Peki, et fiyatları ne kadar oldu?
ET FİYATLARI NE KADAR OLDU, ET BALIK KURUMU ET FİYATLARI 2022?
ESK satış fiyatları
ÜRÜN ADI
FİYATI (TL/KG)
ESKİ FİYAT (TL/KG)
Değişim (%)
KIRMIZI ET
SIĞIR KIYMA
83
56
48,2
SIĞIR KUŞBAŞI
92
62,5
47,2
SIĞIR BİFTEK-ROSTO
117,5
79,5
47,8
SIĞIR KONTRFİLE
145
98
48,0
SIĞIR PİRZOLA
152
103
47,6
SIĞIR BONFİLE
228
154
48,1
BEYAZ ET
GÖVDE TAVUK
26,5
23,25
14,0
MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ
30,5
26,5
15,1
TAVUK BUT
28
24,5
14,3
TAVUK BUT (SPESİYAL)
32
28
14,3
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ)
29,5
25,75
14,6
TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL)
29,5
25,75
14,6
TAVUK KANAT
34
30
13,3
TAVUK BAGET
31,5
27,5
14,5
TAVUK PİRZOLA
36
31,5
14,3
TAVUK SARMA
36
31,5
14,3
TAVUK FİLETO (DERİLİ)
37,5
32,5
15,4
TAVUK FİLETO (DERİSİZ)
44,5
39
14,1
TAVUK CİĞER
16
14
14,3
TAVUK TAŞLIK
19,5
16,9
15,4
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
BEYAZ ET ŞARKÜTERİ
PİLİÇ BURGER
42,5
28,75
47,8
PİLİÇ SALAM
49
33,25
47,4
PİLİÇ SOSİS
49
33,25
47,4
PİLİÇ SUCUK
53,5
36,25
47,6
PİLİÇ YAPRAK DÖNER
65
43,95
47,9
KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ
SUCUK-SALAM-SOSİS
ACILI SUCUK
95
64,5
47,3
BATON SUCUK
95
64,5
47,3
KANGAL SUCUK
95
64,5
47,3
MANGAL SUCUK
95
64,5
47,3
FERMENTE SUCUK
109
73,9
47,5
OSMANLI DANA SUCUK
110
74,5
47,7
MACAR SALAM
82,5
55,75
48,0
FISTIKLI SALAM
85
57,5
47,8
KOKTEYL SOSİS
81,5
55
48,2
SOYULMUŞ SOSİS
81,5
55
48,2
BURGER-KÖFTE
SIĞIR BURGER
82
55,5
47,7
AKÇAABAT KÖFTE
96
65
47,7
İNEGÖL KÖFTE
96
65
47,7
KASAP KÖFTE
96
65
47,7
MİSKET KÖFTE
96
65
47,7
TEKİRDAĞ KÖFTE
96
65
47,7
DÖNER
KIYMA DÖNER
120
81,5
47,2
YAPRAK DÖNER
140
95
47,4
KAVURMA
EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA
124
84
47,6
EBK SIĞIR KAVURMA
127
86
47,7
EBK DANA KAVURMA
152
103
47,6
EBK BİNGÖL KAVURMA
194
131,5
47,5
DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA
140
95
47,4
DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA
162,5
110
47,7
DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA
206
139,5
47,7
PASTIRMA
BLOK PASTIRMA
197,5
133,75
47,7
DİLİMLİ PASTIRMA
206
140
47,1
EKSTRA PASTIRMA
215,5
146
47,6
EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA