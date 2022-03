Et fiyatlarına zam var mı, et fiyatları ne kadar oldu? 2022 et zammı sonrası et balık kurumu et fiyatları listesi!

Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptı. Kurumun sitesinde yer alan yeni listeye göre sığır kıymanın kilosu yüzde 48,2 zamla 83 liraya yükseldi. Kırmızı et ürünlerinin tamamında yüzde 47-48 civarında bir artış yaşandı. Pastırma ve kavurma ürünlerinde de artışlar yaşandı. Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı. Peki, et fiyatları ne kadar oldu?

ET FİYATLARI NE KADAR OLDU, ET BALIK KURUMU ET FİYATLARI 2022?