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Samsun'da korkunç kaza! TIR'ın sağ tarafından geçmeye çalışan sürücü kazada yaşamını yitirdi

08.05.2025 - 13:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)

Samsun'da korkunç kaza! TIR'ın sağ tarafından geçmeye çalışan sürücü kazada yaşamını yitirdi

Samsun’un Atakum ilçesinde sağından geçmek istediği TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü Hayri Çelik (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydan geldi. Hayri Çelik’in kullandığı 55 AJM 431 plakalı motosiklet, aynı yöne giden S.B. (61) yönetimindeki 52 BD 849 plakalı TIR’ı sağından geçmek istedi.

Samsunda korkunç kaza TIRın sağ tarafından geçmeye çalışan sürücü kazada yaşamını yitirdi

Bu sırada motosiklet, TIR’a yandan çarptı. Motosiklet ve sürücü metrelerce savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayri Çelik’in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Samsunda korkunç kaza TIRın sağ tarafından geçmeye çalışan sürücü kazada yaşamını yitirdi

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