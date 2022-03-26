Emlak vergisi ödeme tarihleri! Son ödeme tarihi ne zaman, nasıl ödenir? Emlak vergisi ödenmezse cezası ne kadar?

Her yıl iki taksit olarak ödenen emlak vergileri için ödeme tarihleri merak ediliyor. Vergi süresi içinde emlak vergisi ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanır. İşte emlak vergisi hakkında merak edilenler…

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi ilk taksit mart, nisan ve mayısta, ikinci taksit ise kasımda belediyelere ödeniyor. 31 Mart'a kadar ödemeleri yapmayan kişiler için ise gecikme zammı uygulanacak.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulmaktadır. Bu noktada en önemli husus ise brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf oluyor. Buna rağmen ödeme yapan vatandaşlar ise 5 yıla kadar yaptıkları ödemeleri geri alabiliyor.

EMLAK VERGİSİ HESAPLAMA

Emlak vergi değerleri, 2022 yılında, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak. Buna göre 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42'nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 36,20/2= yüzde 18,10) oranında artırılması suretiyle 6 bin 173 Türk lirası olarak hesaplandı. Böylece, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak.