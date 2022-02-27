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    EkonomiElektrik fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Yeni tarife geliyor, faturalar değişiyor, artık...
    HaberlerEkonomi Haberleri Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Yeni tarife geliyor, faturalar değişiyor, artık...
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    Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Yeni tarife geliyor, faturalar değişiyor, artık...

    Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme. Milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiriyor. Yeni tarife geliyor. Faturalar değişiyor. Yüksek gelen elektrik faturalarından şikayet eden vatandaşların talepleri dikkate alındı. Elektrik faturaları ile ilgili art arda atımlar atılıyor. Elektrik faturalarında indirimli yeni tarife için çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı ve uygulamaya geçmiş olmayı hedeflediklerini belirtmişti. Tarifelerde indirim bekleyen vatandaşlar ve esnafın gözü de bu tarihte olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

    27.02.2022 - 01:33 |
    Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Yeni tarife geliyor, faturalar değişiyor, artık...

    Pazartesi gününden itibaren ekonomi gündemi daha da hareketlenecek. 28 Şubat'ta 2021 yılının tamamı ve dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklanacak, aynı hafta şubat ayına ilişkin ihracat ve enflasyon rakamları da belli olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ekonomik yansımalarının da yakından takip edileceği haftada Altın Tasarruf Sistemi uygulaması ile elektrikte yeni tarifenin de devreye girmesi bekleniyor. Elektrik faturaları için yeni tarife içinse gözler 1 Mart tarihine çevrildi. Öte yandan değerli konut, emlak, çevre temizlik ve gelir vergisinde de taksit ödemeleri dönemi başlıyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 28 Şubat Pazartesi günü 2021 yılı ve dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ekim-Aralık 2021 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak. Ekonomistler GSYH'nin dördüncü çeyrekte yüzde 8,7 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.

    GELİR VERGİSİNDE BEYANNAME DÖNEMİ

    28 Şubat, 2022 yılına ilişkin değerli konut vergisinin ilk taksit ödemesi için de son gün olarak belirlenirken 1 Mart'tan itibaren de 2021 yılına ilişkin yıllık gelir vergisinin beyanname ve 1. taksit ödeme süreci başlayacak. İlk taksitin 31 Mart'a kadar ödenmesi önem taşıyor. 2022 yılı emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödeme süreci de yine 1 Mart'ta başlayacak.

    ALTIN TASARRUF SİSTEMİ BAŞLIYOR

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için karşılığı Türk lirası tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı.
    Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi, 1 Mart'tan itibaren uygulamaya girecek. Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açmalarına bu tarihten itibaren başlanacak.

    ELEKTRİKTE YENİ TARİFE BEKLENİYOR

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı ve uygulamaya geçmiş olmayı hedeflediklerini belirtmişti.

    Tarifelerde indirim bekleyen vatandaşlar ve esnafın gözü de bu tarihte olacak.

    Hanelerde aylık 210 kw saatlik bir kademe belirlenmişti. 210 kw saatin korunması bekleniyor. Fiyatlanma üzerinden yüzde 18 ile yüzde 10’luk bir indirime gidilmesi bekleniyor. Bu hesaba göre, 290 liralık elektrik faturasının 240 liraya inmesi bekleniyor.

    Bakkal ve işletmelerin en alt kademede kalacağı toplamda yüzde 25’lik bir indirim üzerinde duruluyor. Esnaflarla ilgili aylık 450 kw saatlik bir limitin belirlenmesi gerekiyor. 1250 liralık faturanın 940 lira civarına düşmesi yani yaklaşık 300 liralık bir indirim gelmesi bekleniyor.

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