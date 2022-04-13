Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Aboneleri ilgilendiriyor, faturalar artık...

Nisan ayında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşansa da ay sonuna doğru sıcaklıkların giderek yükselmesi bekleniyor. Kış ayına kadar doğal gaz faturaları vatandaşın gündeminden çıkacak olsa da evinde klima olanlar için elektrik faturası unsuru devreye girecek. Günlük elektrik tüketim rekoru genellikle yaz aylarında kırılıyor. Yazın gelmesiyle birlikte klima kullanımları da başlıyor. Klimalar diğer ev aletlerine göre çok daha fazla enerji tüketiyor; buzdolapları daha fazla çalışıyor. Evinde klima olan evlerin yüzde 79,2’sinde bir adet, yüzde 17,’sinde ise 2 adet klima var. Klimaların yüzde 91,7’si de oturma odasında bulunuyor. Elektrikte günlük tüketimin 8 kilovatsaatin üzerine, aylık 240 kilovatsaatin üzerine çıktığı zaman, zamlı tarifeden işlem görecek. Dolayısıyla klimaların tüketiciye olumsuz bir yansıması olacak.

Peki sıcak havalarda Hem klimanın konforundan yararlanıp hem de düşük elektrik faturası ödemek mümkün mü? Evde kliması olanlar elektrikten nasıl tasarruf edebilir? Elektrik faturalarının klima kullanımı dahil az gelmesinin bir yolu var mı? İşte klima kullanımının püf noktaları ve elektrikten tasarruf etme yolları...

ELEKTRİK FATURALARINDAN NASIL TASARRUF EDİLEBİLİR?

Öncelikle ihtiyaçtan büyük klima alınmaması önem taşıyor. Klimayı çok düşük sıcaklıklar yerine 25 derece civarında kullanmak tasarruf sağlıyor. Eve klima alınırken soğutulacak yerin büyüklüğü ve iklim şartlarının göz önüne alınması gerek. Serin zamanlarda klimayı kapatarak dışarıdaki havadan yararlanmak, sıcak saatlerde klimayı çalıştırırken kapı ve pencereleri tamamen kapalı tutarak serinliği içeride tutmak, klimayı çok düşük sıcaklıklar yerine 25 derece civarında kullanmak, elektrikten tasarruf sağlıyor.

KLİMA YANLIŞ MONTE EDİLİRSE...

Klimayı evde bulunulmadığında kapanacak şekilde programlamak ve soğutulan odaya doğrudan güneş ışığı girişinin önlenmesi de aşırı tüketimi engelliyor. Klimanızın montajının doğru yapıldığına da emin olun. Yanlış monte edilen cihazlar hem daha çok enerji harcar hem de arızaya sebep olur. Klimaların bakımı yılda en az 1 kere yaptırılmalı. Böylelikle cihaz ilk günkü verimini korur.

KLİMALAR 10 YILDAN ESKİYSE DİKKAT!

Klimayı evde bulunulmadığında kapanacak şekilde programlamak gerekli. 10 yıldan eski klimaları yenileriyle değiştirmek, soğutulan odaya doğrudan güneş ışığı girişinin önlenmesi de elektrik harcamasını azaltmada etkili oluyor. Klimaların hava filtrelerini periyodik olarak temizlemek, yüksek nemli bölgelerde cihazın nem ayarını yapmak, klimayı perde vb. eşyalarla kapatmamak, dış sıcaklık ile iç sıcaklık arasında çok fark olmaması (örneğin dış sıcaklık 40 derece iken içeriyi 18 dereceye ayarlamamak) diğer bazı klima tasarrufu önerileri arasında yer alıyor.

SIK SIK KAPATIP AÇMAYIN

Bunun yanı sıra klimaların gün içerisinde sık sık kapatılıp açılması da yine çok fazla enerji harcanmasına neden oluyor. Klimanızı sürekli açıp kapatırsanız cihazlarınız tüm sistemlerini yeniden başlattığı için birkaç katı fazla enerji harcıyor. Elektrik tüketimi de yaptığınız açma ve kapama sıklığına bağlı olarak sürekli artıyor.

EKONOMİK KLİMALARI TERCİH EDİN

Enerji tasarrufu yapabilmenin bir diğer yolu ise ECO moduna sahip klimaları tercih etmektir. Bu özelliğe sahip klimalarda mümkün mertebe cihazın eco (ekonomik) modun kullanımı tercih edilip ve bu sayede enerji tasarrufu sağlanabilir. İnverter teknolojisine sahip ürünler tercih edilirken yüksek enerji verimliliği sunan, minimum A++ enerji sınıfına sahip ürünler seçilmeli. Enerji verimlilik seviyesi ne kadar yüksek ise cihaz o kadar az enerji tüketir.

KLİMA MI, VANTİLATÖR MÜ?

Vantilatörlere kıyasla kuşkusuz açık ara daha iyi bir soğutma sağlayan klimalar, vantilatörlere göre ortalama 20 kat daha fazla enerji harcama kapasitesine sahip. Bu durum göz önüne alındığında vantilatör ile idare edilebilecek sıcaklıklarda vantilatörün tercih edilmesi, eğer sıcaklık daha da yüksekse önce vantilatör çalıştırarak, ortamı biraz serinlettikten sonra vantilatörü kapatarak klimayı çalıştırmak elektrik tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyor.

YÜZDE 80 ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Aydınlatma için harcanan enerji miktarını düşürmek kullanılan ampul ve lamba çeşitlerine göre değişiyor. Aydınlatmada da 15 watt enerji tasarruflu bir lamba, 60 watt normal bir ampulden yüzde 75 oranında daha az elektrik harcıyor. Elektriği daha az tüketmek için aydınlatmada ampul seçimi de önemli.

Floresan lambalar ise halojen ve normal lambalara göre daha ekonomik. Mutfak, oturma odası, salon gibi uzun süreli ışık yakılan bölümlerde bu tip aydınlatma cihazlarının kullanılması fark yaratıyor. Akkor ampul yerine kompakt floresan lamba kullanarak, yüzde 80 daha az enerji tüketilebiliyor.

EVDE YAPILACAK BASİT TASARRUF ÖNLEMLERİ

Yaygın yapılan hatalardan bir tanesi klima çalışırken pencereleri açık tutmak. Pencereleri açık unutmak, sıcak havanın içeri girmesine neden olur. Klima çalışırken perdeleri kapatmak fayda sağlar.

Çok koyu renk olmayan perdeler veya güneşlikler kullanarak güneş ışığının odayı fazla ısıtmasına engel olabilirsiniz.

Akşamüzeri ışıkları açmak yerine güneş ışığından faydalanabilirsiniz.

Kış aylarında pek mümkün olmasa da yaz aylarında saçlarınızın doğal olarak kuruması çok kısa bir zaman alır. Duş sonrası saç kurutma makinesi kullanmak yerine saçlarınızın nemini havluyla alabilir ve doğal olarak kuruması için bırakabilirsiniz.

Eğer yemek yapmayacaksanız ve ufak bir porsiyonu ısıtmak istiyorsanız ocak yerine mikrodalga fırın kullanabilirsiniz. Çünkü ocak hem havayı ısıtır hem de daha uzun süre çalışacağı için ekstra elektrik harcanmasına neden olur.

Fırın kapağını sık sık açmak ortamı ısıtır ve soğutucu ihtiyacı artar. Mümkün olduğunca kapağı açmayın ve cam bölümden yiyeceğe bakmayı deneyin.

Yaz aylarında ıslak çamaşırlar çok hızlı kuruyor. Bu nedenle çamaşır kurutma makinesi kullanmak yerine çamaşırların doğal olarak kurumasını sağlayarak elektrikten tasarruf edebilirsiniz.

Aynı şey bulaşık makineleri için de geçerli. Bulaşık makinesinin kurutma özelliğini tercih etmeyip bulaşıkların doğal havayla kurumasına izin vererek enerji sarfiyatını azaltabilirsiniz.

Hissedilen sıcaklığın yüksek olmasının bir nedeni de havanın fazla nemli olmasıdır. Klimanızı nem alma modunda çalıştırırsanız hem hissedilen sıcaklık azalacaktır hem de nem alma modu, soğutma modundan daha az elektrik tükettiği için tasarruf sağlayacaksınız.

Klimanızın bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu hem sağlıklı bir ortam elde etmeniz hem de enerji tasarrufu açısından faydalıdır.

Havalar ısınmaya başladığında kombinizin sıcak su seviyesini düşürebilirsiniz.