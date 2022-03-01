Elektrik desteği nasıl alınır? Elektrik fatura desteği başvurusu şartları neler?

Elektrik fatura yardımı başvurusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Elektrik desteği programının kapsamı kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletilmişti. Elektrik desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar başvurularını yapabilecekler. Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için bakanlık tarafından belirlenen koşulları taşımak gerekiyor. Peki, elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik desteğinden kimler faydalanabilecek? Elektrik desteği nasıl alınır? Elektrik fatura desteği başvurusu şartları…

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR? Evde yaşayan kişi sayısı Yardım Tutarı (TL) 1-2 kişi 103 3 kişi 137,33 4 kişi 171,67 5 kişi 206

KİME VE NASIL UYGULANACAK?

Kademeli tarife, sadece Mesken Alçak Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı abone gruplarını kapsamaktadır. Bu abone grubunun dışında kalan Mesken Orta Gerilim, Mesken Çok Zamanlı, Ticarethane, Tarımsal Sulama veya Sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulanmayacaktır. Kademeli elektrik tarifesi, faturanızda ‘Düşük Kademe’ ve ‘Yüksek Kademe’ olmak üzere iki ayrı kalem ile gösterilecek olup, kademeli tüketim bilginizi faturanızın ‘Enerji Bedeli’ kısmında görebilirsiniz.

KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ NEDİR?

Enerjinin verimli kullanımını desteklemek, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak ve evinde enerjiyi daha az tüketen vatandaşların faturalarının da bu doğrultuda düzenlenmesini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar tarafından ‘Kademeli Elektrik Tarifesi’ uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren günlük 5 kilovatsaat (kWh) altında kalan tüketimler için farklı, üstünde kalan tüketimler için farklı birim fiyat belirlenmesi yöntemi ile ‘Kademeli Elektrik Tarifesi’ uygulanmaya başlamıştır.