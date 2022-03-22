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    EkonomiDolar, euro ve altını etkileyecek! Son dakika faiz açıklaması!
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar, euro ve altını etkileyecek! Son dakika faiz açıklaması!
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    Dolar, euro ve altını etkileyecek! Son dakika faiz açıklaması!

    ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.9'a ulaşmasıyla birlikte Fed faiz artırımlarına başlamıştı. Fed Başkanı Jerome Powell ise belli aralıklarla piyasayı yönlendirici sözlü açıklamalarda bulunuyor. Powell son açıklamasında faiz artırımlarının daha hızlı olabileceğinin sinyalini verdi.

    22.03.2022 - 11:49 |
    Dolar, euro ve altını etkileyecek! Son dakika faiz açıklaması!

    Küresel Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle mücadele ederken Fed ise programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. ABD ekonomisini sarsan enflasyondaki yükselişin durdurulması için Fed Faiz artırımlarına başladı. Geçtiğimiz hafta faizi 25 baz puan artıran Fed yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

    Dünyayı etkisi altına alan enflasyon sorunu ile mücadele etmek için merkez bankaları birer birer faiz artırım silahını kullanmaya başladı. Fed'in faizi 25 baz puan artırmasıyla birlikte gelişmekte olan ve gelişmiş birçok ülke gecikmeden faiz artırdı.

    TALEP ÇOK, ARZ AZ, FİYATLAR FIRLADI

    Koronavirüs pandemisiyle birlikte üretimin azalması, pandeminin etkilerinin azalmasıyla da talepteki artış ve arzdaki azalış nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşandı. Özellikle elektronik cihazlarda kullanılan çiplerde yaşanan üretim sıkıntısı küresel çapta krize neden oldu. Başta elektronik sektörü olmak üzere otomotiv, sanayi gibi birçok sektör çip krizinden ağır yara aldı. Otomobil fabrikaları geçici olarak kapanırken arz kısıtlaması nedeniyle fiyatlar arttı.

    Pandemi sonrasında enerji fiyatlarında da yükselişler enflasyonu etkileyen ana unsurlardan birisi oldu. Ayrıca birçok ülkenin pandemi şartlarını esnetmek için halkına karşılıksız verdiği paralar da enflasyonun artmasını sağladı.

    Yine pandemi sonrasında oluşan insan hareketliliği de ani değişiklikler yarattı. Ülkelerin sınırlarını açması, turizmin canlanmaya başlaması, tedbirlerin gevşetilmesi, bazı ülkelerde maske kullanımının bitmesiyle birlikte turizm sektöründe de fiyatlar aşırı artmaya başladı.

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