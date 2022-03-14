Doktor ve sağlık çalışanlarının maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Sağlık çalışanlarının maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için süren çalışmalarda sona gelindi. İlk çalışmada unutulan ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık personeli son çalışmaya dahil edildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, aralık ayında, özellikle pandemi döneminde çok yoğun çalışan doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi için çalışma yapıldı. Görüşülen bir yasaya önerge ile monte edilmek istenen düzenlemenin, çok sayıda sağlık çalışanını kapsam dışında tuttuğu, eğitim ve kıdeme göre kademelendirme yapılmadığı için haksızlıklara yol açacağı fark edildi. Düzenleme, yasalaşmadan geri çekilerek yeniden çalışılmaya başlandı.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK

Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

‘HÂKİMLER GİBİ KORUNACAKSINIZ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ndeki 14 Mart Tıp Bayramı Töreni’nde meslektaşlarının bayramını kutlayarak özetle şunları söyledi: “Bu mesleğin ve sağlık sisteminin, salgının ağır döneminde ele alınması mümkün olmayan ve şimdi ise ele aldığımız sorunları var. Şiddet bunlardan biri. Dün (perşembe) değerli Adalet Bakanımız ve yüksek yargı mensuplarının katılımı ile bir sempozyum gerçekleştirdik. Orada hakkınızın ve hukukunuzun korunması konusunda ısrarlı, kesin bir talebim oldu. Bilin ki adalet anlamında hükmün beyanı yaklaşıyor demektir.

‘BU BİR DEVRİM’

Meslek hayatımızı çok yakından ilgilendiren malpraktis davalarının suiistimali de gündemdeydi. Hekimler de tıpkı hâkimler gibi korunacak. Bunun bir devrim olduğunu söylüyorum. Hekimlerin ücretlerinin mesleklerine uygun ve adil olacağını, aranızda sorunu bugünkü gibi yaşayan kimse olmayacağını düşünüyorum.”

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi ise konuyla ilgili detayları köşesine taşıdı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlarla ilgili sözleri burukluğa neden olmuştu. Pandemi sürecinin yükünü omuzlarında taşıyan sağlıkçılarımızı alkışlamıştık. Hekimlerimizi alkışlamaya devam ediyorum. Çünkü dünyanın en başarılı sağlıkçılarına sahibiz. Onlar her türlü takdiri hak ediyor. Ama sadece alkışlamak yetmez. Çünkü dünya çapında bir başarıya sahip olan hekimlerimizin gelirleri aynı şekilde değil. Aldıkları ücretler onların hak ettikleri ücretler değil. Zaten çok yoğun çalışıyorlar. Bir de maaşları yetersiz olunca son dönemlerde başta Almanya olmak üzere ciddi bir hekim göçü söz konusu. Bu kanamayı durdurmalıyız. Onun yolu da sağlıkçıların maaşlarına adam akıllı bir düzenleme yapmaktan geçiyor.

ÜÇ MÜJDE

Bugün sağlıkçılarımız 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkçılarımızın uzun süredir beklediği konularda açıklamalar yapacak.

MAAŞLAR

1. Hekim maaşlarıyla ilgili bir düzenleme vardı. Sağlıkçıların arasında adaletsizliğe yol açar kaygısıyla geri çekilmişti. Yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlıkçıların maaşlarında yapılacak düzenlemeye ilişkin müjde vermesi bekleniyor.

ŞİDDETE KARŞI ÖNLEMLER

2. Sağlıkçıların en ciddi sorunlarından biri maruz kaldıkları şiddet olayları. Sağlıkçılara saldırıyı dünyanın en vahşi saldırılarından biri olarak görüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ortak bir çalışma yaptılar. Bu konudaki düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

MALPRAKTİS DAVALARI

3. Sağlıkçıların en önemli sorunlarından biri tıbbi hatalardan dolayı açılan malpraktis davaları. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hekimler de hâkimler gibi korunacak” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda önemli açıklamalar yapacak. Sağlıkçılarla ilgili davalara artık ihtisas mahkemeleri bakacak. Tazminat cezalarını ise sağlıkçılar değil, devlet üstlenecek.

JESTE İHTİYAÇ VAR

Bunlar önemli ve kalıcı düzenlemeler. İşin yasal ya da maddi boyutları. Ama bir de Erdoğan’ın, “Giderlerse gitsinler” çıkışından sonra sağlıkçıların gönüllerini alacak bir jestine ihtiyaç var.