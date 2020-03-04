Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası alma adımları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı olarak çalışan anne ve anne adayları için verilen para olarak doğum parasını söylemek mümkün. Bu yardımdan genelde Türk vatandaşları ile mavi karta sahip olan kişiler faydalanmaktadır. Ayrıca anne ya da baba ile her ikisini de Türk vatandaşı olması üzerinden de doğum parasından faydalanmak mümkün.

Doğum Parası Nasıl Alınır?

Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlükleri ile beraber sosyal hizmet merkezleri bünyesinde, doğum parası için başvuru yapılabilmektedir. Özellikle statüsü ne olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler, bu başvuruları çalıştıkları ilgili kurum üzerinden gerçekleştirir.

Yurt dışında çalışanlar ise gerekli başvuruyu bölgede bulunan büyükelçilik veya başkonsolosluk üzerinden yapabilmektedir. Diğer yandan yurt dışında yaşayıp Türkiye'de bulunan kişiler ile ve Sosyal Politikalar İl müdürlükleri ile sosyal hizmet merkezleri üzerinden başvuru gerçekleştirebilir. Yapılan müracaat üzerinden sonuç belli bir zaman içerisinde ilgili kişiye aktarılır.

Doğum Parası Alma Adımları

Belli başlı bazı adımları takip etmek suretiyle doğum parası alınabilir. Birçok kişi bu konuda aşamaları merak etmekte ve internet üzerinden araştırma yapmaktadır.

- Öncelikle ilgili Nüfus Müdürlüğü üzerinden çocuğun kimlik paylaşım sistemi (KPS) kayıt işlemi yapılmalıdır.

- Daha sonra doğum yardımı başvuru dilekçesi eksiksiz şekilde doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

- İadeli taahhütlü olarak kargo veya posta yoluyla gönderilmelidir.

- Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile sosyal hizmet merkezleri üzerinden gerçekleşir.

- Hem kamu kurum ve kuruluşlar hem de özel sektör için doğum parası alımı geçerlidir.

Bütün bu işlemleri tamamlamak suretiyle doğum parası için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bilgilerin eksiksiz şekilde ve tam olarak hazırlanarak, ıslak imza üzerinden gönderilmesi büyük öneme sahiptir.

Doğum Yardım Ödemeleri Ne Zaman ve Nereden Gerçekleşir?

Yapılan başvurunun ardından doğum yardımı sistemi (DYS)’ne giriş yapıldığı ayı takip eden ayın son haftasında doğum yardım ödemeleri sağlanmaktadır. Ödemeler sadece hak sahiplerince PTT şubeleri üzerinden yapılabilir. Kişi adına herhangi başka biri bu işlemi gerçekleştiremez. Birebir olarak kaydının yapıldığı ayın son haftası itibari ile PTT şubeleri aracılığıyla düzenli olarak ödeme alınabilir.

Hamileyken Doğum Parası İçin Başvuru Yapılabilir mi?

Doğum yardımı başvurusu yalnızca canlı doğumlar için geçerlidir. Hamilelik yani gebelik döneminde doğum parası için başvuru yapılamaz ve kabul edilmez. İlgili Nüfus Müdürlüğü üzerinden Kimlik paylaşım sistemi (KPS) kayıt işleminin yapılması ile beraber buna bağlı olarak başvuru gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca başvuru için resmi nikah şartı aranır. Yani imam nikahı olan kişiler herhangi bir şekilde doğum parası için başvuru yapamaz.

Doğum Parası Ne Kadar?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mavi karta sahip olan kişiler, çocuk sayısına bağlı olarak farklı miktarlar üzerinden ödeme almaktadır. Doğum yapan anneler için ilk çocuk adına 300 TL ödeme gerçekleşir. İkinci çocuk için 400 TL ve 3 çocuk olduğunda ise 600 TL ödeme yapılmaktadır. Özellikle 2020 yılı kapsamında enflasyona bağlı olarak zam gerçekleşti. Bu zam neticesinde doğum yapan kişilerin eline toplamda en az 9287 TL gibi bir rakam geçecektir. Tabii belli başlı bazı unsurlara bağlı olarak bu miktar yine değişkenlik gösterebiliyor. İkiz çocuklar, daha fazla çocuk sayısı ve benzeri gibi durumlar miktarı değiştirebiliyor.