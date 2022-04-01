Doğalgaz zammı ne zaman geçerli olacak? Doğalgaz m3 fiyatı ne kadar oldu? İşte dünya doğalgaz fiyatları!

BOTAŞ duyurdu! Doğalgaza zam geldi! 1 Nisan itibariyle hem konutlar da hem de elektrik üretimi için ve elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgaza zam geldi. Pek çok kişi doğalgaza yapılan zammın ardından doğalgazın m3 fiyatını merak ediyor. Peki, Doğalgaz zammı ne zaman geçerli olacak? Doğalgaz m3 fiyatı ne kadar oldu? Dünya doğalgaz fiyatları ne kadar? Dünyada kim ne kadar doğalgaz ödüyor? İşte doğalgazın birim fiyatı…

DOĞALGAZ M3 FİYATI NE KADAR OLDU?

Doğalgazda, nisan ayında geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesine yüzde 35, sanayi abonelerinin tarifesine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44,30 zam yapıldı.

BOTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde nisan ayı tarifesine ilişkin duyuruda, doğal gazın yüzde 99'unun yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği aktarıldı.

DOĞALGAZA NEDEN ZAM YAPILDI?

Geçen yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin piyasalarda yaşanan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, "Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Bununla birlikte, artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz tarafından yüzde 76 oranında destek sağlanmıştır" denildi.

EN DÜŞÜK FİYATLI DOĞAL GAZ TÜRKİYE’DE

Açıklamada, Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gazın Türkiye'de kullanıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 50 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 35 artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğalgazın her bir metreküpüne devletimiz tarafından yüzde 70 destek verilmeye devam edilecektir."

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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