Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz fatura desteği kimlere veriliyor? Doğalgaz yardım başvurusu 2022 e-devlet ekranı!

Doğalgaz yardımı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamalara çevrildi. Binlerce ihtiyaç sahibi aileye nefes aldıracak doğalgaz desteği için başvurular devam ediyor. Yılda 2 kez ödenmesi planlanan destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardım sorgulama!

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" bölümü üzerinden yapılıyor.

Başvuru ekranı için tıklayın

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Doğalgaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Başvurusu kabul edilenler, PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Ödemelerin mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” ifadelerini kullanmıştı.

DOĞALGAZ FATURA YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşlar destekten yararlanabilecek. Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere verilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahibi olabilecek. Hak sahipleri PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlar için de destek miktarı kartlarına yatırılacak.