Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? 4 milyon aileye verilecek doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler ne zaman ve nasıl yapılacak?

4 milyon aileye 450 ve 1150 TL arasında değişen doğalgaz yardımı illerin sıcaklıklarına göre yapılacak. Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek. Doğalgaz Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere verilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların destek miktarı ise kartlarına yatırılacak. İşte Doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme süreciyle ilgili merak edilenler…

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

İhtiyaç sahiplerine verilecek olan doğalgaz desteği yardım başvuruları 18 Şubat’tan bu yana devam ediyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI, ÖDEMELER NE ZAMAN?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.





