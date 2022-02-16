DAP Gayrimenkul, Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde halka açılıyor. 41 yıllık geçmişi olan DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi. Peki, DAP Yapı halka arz hisse fiyatı ne? DAP Yapı halka arz eşit mi, oransal mı? İşte detaylar…

DAP YAPI HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK?

DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor.

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına konsorsiyum lideri Garanti BBVA Yatırım’ın yanı sıra A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, Ahlatcı Yatırım Menkul Değeler, Ak Yatırım Menkul Değerler, Alan Yatırım Menkul Değerler, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler, Burgan Yatırım Menkul Değerler, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler, Dinamik Menkul Değerler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Global Yatırım Menkul Değerler, Halk Yatırım Menkul Değerler, ICBC Yatırım Menkul Değerler, ING Menkul Değerler, InvestAz Yatırım Menkul Değerler, Işık Yatırım Menkul Değerler, İnfo Yatırım Menkul Değerler, Marbaş Menkul Değerler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, PhillipCapital Menkul Değerler, Piramit Menkul Kıymetler, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler, Şeker Yatırım Menkul Değerler, Tacirler Yatırım Menkul Değerler, Tera Menkul Değerler, Ünlü Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Yapı Kredi Menkul Değerler, Yatırım Finansman Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılık edecek.

DAP YAPI HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

41 yıllık geçmişi olan DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 TL olarak belirlendi.

DAP YAPI HALKA ARZ TARİHLERİ

Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum lideri olduğu halka arz, 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde gerçekleşecek.

30 GÜN BOYUNCA FİYAT İSTİKRARI FONU

Halka arzdan sonraki 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunulurken, ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon TL'lik fon oluşturulması planlanıyor. Oluşturulması planlanan bu fon, halka arzın yüzde 54'üne denk geliyor.

HALKA ARZ YAPISI

- Halka arz yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

- Halka Arz edilen Pay: 30,02 Milyon Adet Nominal Pay

- Şirket Sermayesi: 200 Milyon TL

- Halka arz fiyatı: 18,50 TL

- Halka açıklık oranı: Yüzde 15,01

HALKA ARZ TAHSİSAT GRUPLARI

- %50 Yurt İçi Bireysel

- %40 Yurt İçi Kurumsal

- %10 Yurt Dışı Kurumsal