Consus halka arz kaç lot verir? Consus enerji halka arz ne zaman, kodu ve fiyatı ne, hangi bankalar veriyor, eşit mi, oransal mı?

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş payları halka arz oluyor. Consus Enerji'nin birincil halka arzı "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek. Peki, Consus halka arz kaç lot verir, kodu ve fiyatı ne, hangi bankalar veriyor, eşit mi, oransal mı?

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN, FİYATI NE, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Borsa İstanbul'da 14-15 Nisan'da Consus Enerji talep toplayacak. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Consus Enerji, nominal hisse başına 4.50 TL fiyatla 14-15 Nisan tarihlerinde borsada satış - sabit fiyatla talep toplama ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, Consus Enerji’nin borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDAN VERİLECEK, HİSSE KODU NE?

Consus Enerji 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde halka arz edilecek. Halka arza, Garanti BBVA İnternet'te "Yatırım" menüsü altında bulunan "Hisse Senedi" adımından ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlemler"-"Yatırımlar" menüsünde "Hisse Senedi" adımından CONSE.HE kodunu aratarak başvurabilirsiniz..

CONSUS HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay ile ortaklığın mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 105.000.000 TL payın halka arzı gerçekleşecek.

Satış miktarından fazla talep toplanması halinde, mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay olmak üzere, toplam halka arz edilen payların %10'una tekabül eden 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay, ek satış kapsamında satışa sunulabilecek.

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Şirket: Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.

Aracı Kurumlar: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş

Borsa Kodu/Ticker: CONSE

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 333.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 385.500.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü: 52.500.000 TL nominal (Sermaye Artışı)

52.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)

10.500.000 TL nominal (Ek Satış)

Halka Arz Büyüklüğü: 472.500.000 TL (Ek Satış Dahil 519.750.000 TL)

Halka Arz Fiyatı: 4,50 TL

Halka Arz Tarihleri: 14 – 15 Nisan 2022

Halka Arz Talep Yöntemi: Borsa'da Satış

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.

Consus Enerji nedir?

Tarımsal üretime yaptığı katkılarla, Türkiye’nin önde gelen biyokütle enerji üreticilerinden biri haline gelen Consus Enerji’nin, 40 MW’ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise dağıtık enerji tesislerinden olmak üzere toplam 94,1 MW’lık kurulu gücü bulunmakta. Consus Enerji, dağıtık enerji kapsamında ise yap-işlet modeli ile Türkiye’nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak faaliyetlerini sürdürüyor.