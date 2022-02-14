Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam yapılan çekilişte büyük ikramiye sahibini buldu. 1 kişi 130 milyon 718 bin 473 TL'lik ikramiyeyi kazandı.
14.02.2022 - 22:55 |
Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto'da 130 milyon 718 bin 473 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu.
14 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar; 23, 25, 37, 43, 45, 67, joker 87 ve Süper Star 54 oldu. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu.