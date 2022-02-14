°
Şehir seçiniz
    BİST2.002-2.39EURO15.390.23USD13.610.16ALTIN818.521.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiÇılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar
    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar
    ABONE OL

    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam yapılan çekilişte büyük ikramiye sahibini buldu. 1 kişi 130 milyon 718 bin 473 TL'lik ikramiyeyi kazandı.

    14.02.2022 - 22:55 |
    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto'da 130 milyon 718 bin 473 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu.

    14 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar; 23, 25, 37, 43, 45, 67, joker 87 ve Süper Star 54 oldu. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu.

    Çılgın Sayısal Lotoda dev ikramiye sahibini buldu Sayısal Lotoda kazandıran numaralar

      GÜNCEL HABERLER

      İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

      İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

      Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

      Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

      Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

      Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

      İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

      Sıradaki Haber
      Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

      Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

      Sıradaki Haber
      Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

      Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

      Sıradaki Haber
      3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

      3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

      Sıradaki Haber