°
Şehir seçiniz
    BİST1.9525.46EURO15.68-1.00USD13.87-1.09ALTIN838.53-1.96
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiÇılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...
    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...
    ABONE OL

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları çekilişin tamamlanmasının ardından belli oldu. Çılgın Sayısal Loto oynayan vatandaşlar oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecek. İşte 26 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    26.02.2022 - 21:38 |
    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi-Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlileri ile buluşmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişin ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor. İşte 26 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 18 - 59 - 64 - 74 - 79 - 80 - 85 joker numaraları ve 31 SüperStar numarası olarak belirlendi.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

    SÜPERSTAR NEDİR?

    SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

    GÜNCEL HABERLER

    Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi uçağını vurdu

    Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi uçağını vurdu

    Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi uçağını vurdu

    Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi uçağını vurdu

    Sıradaki Haber
    Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber
    Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

    Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

    Sıradaki Haber