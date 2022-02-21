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    EkonomiÇılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 21 Şubat Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar
    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 21 Şubat Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar
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    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 21 Şubat Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları çekilişin tamamlanmasının ardından belli oldu. Çılgın Sayısal Loto oynayan vatandaşlar oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecek. İşte 21 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    21.02.2022 - 21:38 |
    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 21 Şubat Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi-Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlileri ile buluşmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişin ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor. İşte 21 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 3 - 28 - 52 - 87 - 89 - 90 - 27 joker numaraları ve 25 SüperStar numarası olarak belirlendi.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

    SÜPERSTAR NEDİR?

    SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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