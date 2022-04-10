Çiftçiye kredi müjdesi! Başvurular Ziraat Bankası'na yapılıyor! Düşük faizli ve yüksek üst limitli...

Milyonlarca çiftçiye kredi müjdesi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan hazine destekli düşük faizli tarım kredilerinin üst limitleri yükseltildi. İşte kredi çekmek isteyen milyonları ilgilendiren detaylar...

1- EN YÜKSEK KREDİ ARTIŞI HANGİ ÜRETİM ALANINDA SAĞLANDI?

Mevcut uygulamada kredi üst limiti 25 milyon lira olan sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği yatırım ve işletme kredisi üst limiti 40 milyon liraya çıkarıldı. Bu kapsamdaki yatırım ve işletme kredisi faiz indirimleri yüzde 50 olarak uygulanacak. Damızlık düve yetiştiriciliğinde 10 milyon lira olan kredi üst limiti ise 20 milyon lira oldu. Damızlık düve yetiştiriciliğinde yatırım kredisi ve işletme kredisi faizleri yüzde 75 indirimli uygulanacak. Üst limiti 10 milyon lira ve faiz indirimi yüzde 50 olan büyükbaş hayvan besiciliğinde kredi limiti yüzde 100 artışla 20 milyon liraya çıkarıldı. Kredi üst limiti 15 milyon lira olan küçükbaş hayvancılıkta da limit 25 milyon liraya ulaştı. Kanatlı sektöründe 5 milyon lira olan kredi limiti 7.5 milyon liraya, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde 10 milyon lira olan kredi üst limiti 15 milyon liraya çıkarıldı. Arıcılıkta 2.5 milyon lira olan kredi üst limiti ise 5 milyon lira oldu.

2- BİTKİSEL ÜRETİMDE KREDİLER NASIL OLDU?

Kontrollü örtü altı tarımında kredi üst limiti 50 milyon lira olarak belirlendi. Çeşitli kriterlere göre faiz desteği yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. Yatırım kredisi ve işletme kredisi faizlerinde yüzde 75 indirim uygulanacak yem bitkisi üretiminde kredi üst limiti ise 10 milyon lira. Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretiminin 35 milyon liralık kredisi var ve faiz indirimi yüzde 100. Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık kredisi faizlerinde de yüzde 75 indirim uygulanıyor, kredi üst limiti ise 20 milyon lira. Geleneksel, stratejik, süs bitkisi gibi alanlarda da düşük faizli kredi uygulamaları var.

3- İLAVE FAİZ İNDİRİMLERİ NELER?

Yetiştiricilik ve bitkisel üretim alanlarında yatırım ve işletme kredilerinde çeşitli kriterlere göre faiz indirimleri artıyor. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek öncelikli bölgede yatırım, atıl işletme satın alma, yurt içinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı, genç çiftçi, kadın çiftçi ve girişimci kriterlerinin her biri yüzde 10’ar olmak üzere faiz indirimleri getiriyor. Bu sayede faiz indirimlerinin yüzde 100’e kadar ulaştığı alanlar var.

4- TARIM MAKİNE VE DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE KREDİLER VAR MI?

Son dönemde artan fiyat yüküne karşı çiftçileri ve girişimcileri teşvik etmek adına tarım makineleri, traktör ve sulama sistemleri kredileri de yükseltildi. Traktör kredisi 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılırken, diğer tarım makinelerinde 2.5 milyon lira olan kredi limiti 5 milyon lira oldu. Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı kredisi yüzde 75 faiz indirimi ile destekleniyor, kredi üst limiti ise 7.5 milyon lira. Lisanslı depoculuk yatırımlarında yüzde 50 faiz indirimli 50 milyon liraya kadar verilen yatırım kredisi üst limiti ise 75 milyon liraya yükseltildi.

5- UYGULAMA SÜRECİ NASIL OLACAK

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2020-2022 dönemi için uygulanan tarımda düşük faizli kredilerin kullandırılmasına ilişkin uygulama döneminin yeni limitlerle birlikte bir yıl uzatıldığı görüldü. Daha önceki kararda 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2022 olan uygulama dönemi, değişiklik ile1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2023 olarak güncellendi. Daha önce karar kapsamında kredi tahsisi yapılmış ve kredilerin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar yeni belirlenen indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanabilecek. (Milliyet)