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    EkonomiÇiçekçilerde 14 Şubat bereketi
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    Çiçekçilerde 14 Şubat bereketi

    Düzce’de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşine, sevgilisine hediye almak isteyenler yine çiçekçileri doldurdu. Çiçekçi Erol Sezer, 14 Şubat'ta çiçeğin yine en favori hediye olduğunu belirterek hareketliliğinin ise iki gün önceden başladığını söyledi.

    14.02.2022 - 16:06 | | İHA
    Çiçekçilerde 14 Şubat bereketi

    14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevgililer yada çiftler birbirine hediye olarak her yıl olduğu gibi yine çiçeği tercih etti. Haftalar öncesinden çiçekçilerin yaptığı hazırlıklar ise 14 Şubat'ta tavan yaptı. Çiçekçiler siparişlere yetişebilmek için yoğun çaba harcıyor. Özellikle hediyelerini gün bitmeden eşlerine ulaştırmak isteyenler, çiçekçilerin hem telefonlarını kilitledi hem de dükkanlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

    Çiçekçilerde 14 Şubat bereketi

    Düzce’de uzun yıllardır çiçekçilik yapan Erol Sezer; “Her yıl olduğu gibi biz bir hafta önceden başlamıştık. Sağ olsun müşterilerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda bizi yalnız bırakmadılar. Yoğunluğumuz iki gündür devam ediyor. Servis araçlarımız yolda çiçek dağıtımı yapıyorlar. İnsanlar sevgililerine, eşlerine bu yıl orkide, buket, tek gül ve canlı çiçekleri vererek onları mutlu ediyorlar. Ekonomik krizi bütün Türkiye’de hissedildiği gibi çiçekçileri de etkiledi. Bizde insanlar sevdiklerini mutlu edebilsin diye gereken fedakarlığı yapıyoruz. Fiyatlarımızı düşük tutmaya çalışıyoruz” dedi.

    Uzun bir süredir özel gün olmaması nedeniyle işlerinde duraklama yaşayan çiçekçiler, 14 Şubat'ın gelmesiyle birlikte artan işleri berekette getirdi.

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