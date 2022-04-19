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    EkonomiCep telefonu ÖTV oranı ne kadar oldu? ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de!
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    Cep telefonu ÖTV oranı ne kadar oldu? ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de!

    Cep telefonlarına ÖTV düzenlemesi geldi! Cep telefonlarına ÖTV düzenlemesi ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan düzenlemeye göre cep telefonu satışlarında uygulanan ÖTV matrahı yeniden belirlendi. Peki, Cep telefonu ÖTV oranı ne kadar oldu? Cep telefonu ÖTV indirimi var mı? İşte detaylar…

    19.04.2022 - 09:06 |
    Cep telefonu ÖTV oranı ne kadar oldu? ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de!

    Cep telefonlarına ÖTV düzenlemesi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karar göre, cep telefonu satışlarında uygulanan ÖTV matrahı yeniden belirlendi. Karar ile vergi matrah miktarları güncellendi. Peki, Cep telefonu ÖTV oranı ne kadar oldu? Cep telefonu ÖTV indirimi var mı? İşte detaylar…

    CEP TELEFONU ÖTV ORANI NE KADAR OLDU?

    Cep telefonlarında ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 olarak belirlendi. Cep telefonlarındaki vergi oranları değişmezken vergi matrah miktarları güncellendi.

    İŞTE CEP TELEFONLARINA ÖTV DÜZENLEMESİ

    Cep telefonu ÖTV oranı ne kadar oldu ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de

    ÖTV MATRAHI NE DEMEK?

    Özel Tüketim Vergisi matrahı ürünlerden alınacak vergi miktarını belirlemede kullanıyor. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutar anlamına geliyor.

    Yapılan düzenlemeyle düşük ve orta sekmenteki telefonlarda vergi yükünün hafiflemesi bekleniyor.

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