Ceo açılımı - Ceo ne demek?

CEO, yönetim kurulundan aldığı hedefler üzerine odaklanır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için stratejiler ve yol haritaları belirler. Belirlediği stratejilerin uygulanmasını sağlar ve süreci kontrolü altında takip eder.

CEO Açılımı

Merak edilen konuların başında CEO'nun açılımı geliyor. CEO, İngilizce " Chief Executive Officer" kavramının kısaltılmış şeklidir. Bu kelimelerin Türkçe karşılığı ise bir şirket, örgüt veya acentenin en üst kademedeki yöneticisi anlamını taşır.

CEO Ne Demek?

Açılımı ile üst kademedeki yöneticileri ifade eden CEO, icra kurulu başkanı ya da genel müdür olarak da ifade edilebilir. Yöneticilerin en başında bulunan yönetici olarak da kabul edilir. CEO, büyük şirketlerde yönetim kurulu ve icra kurulunu arasında bağlantıyı kuran kilit isimdir. Geniş yetkilere ve otoriteye haizdir.

CEO'nun Görevleri Neler?

CEO, yönetim kurulundan aldığı hedefler üzerine odaklanır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için stratejiler ve yol haritaları belirler. Belirlediği stratejilerin uygulanmasını sağlar ve süreci kontrolü altında takip eder.

Gerekli denetim mekanizmalarını devreye sokar. Özetlemek gerekirse, şirketin bugününü yönetir, bu esnada yarına dair planlar yapar ve tüm bu sürece ve sonuçlarına ilişkin olarak bağlı olduğu yönetim kuruluna karşı hesap verir, rapor sunar. Genel görüş, CEO'nun asıl işinin, şirketin kar etmesini sağlamak olduğu yönündedir.

Günümüzde CEO'lardan Beklenenler

CEO'nun görevine dair beklentiler zamana bağlı olarak değişmektedir. Bugün CEO'lardan beklenen sadece şirketin karı ve kar oranının yükseltilmesi ile sınırlı değildir. Günümüzde CEO'lardan çalışanları motive etme ve onlara liderlik etme, koçluk yapma, şirketin ismini koruma, reklam ve tanıtımda aktif rol alma ve hayati stratejik kararlarda fark yaratma özellikleri de beklenmektedir.

Gündemi, gelişmeleri ve yenilikleri adım adım izleme ise bir CEO'nun zaten sahip olması gereken nitelikler arasındadır. Kesinlikle empati ve iletişim yetenekleri güçlü olmalıdır.