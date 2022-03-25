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    EkonomiCanlı hayvan değerinde yıllık yüzde 22,25 artış yaşandı
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    Canlı hayvan değerinde yıllık yüzde 22,25 artış yaşandı

    Canlı hayvan değerinde yıllık yüzde 22,25 artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanların değeri yüzde 19,08 artarak 149,55 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30,60 artarak 79,23 milyar TL oldu.

    25.03.2022 - 10:09 |
    Canlı hayvan değerinde yıllık yüzde 22,25 artış yaşandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri verisini açıkladı. Buna göre, canlı hayvanlardan sığır (kültür) fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 18,46 arttı. Canlı hayvanlardan, 2021 yılında sığır (kültür melezi) fiyatında yüzde 15,88 ve sığır (yerli) fiyatında yüzde 16,04 artış gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlardan, 2021 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış yüzde 30,28 ile tiftik keçisi ve yüzde 27,79 ile kıl keçisi oğlağı fiyatlarında gerçekleşti.

    Hayvansal ürünlerden inek sütü fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 25,77 arttı. Hayvansal ürünlerden, 2021 yılında bir önceki yıla göre keçi sütü fiyatında yüzde 26,45 ve koyun sütü fiyatında yüzde 38,45 artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre en az artış gösteren ürünler ise sırasıyla yüzde 7,98 ile yapağı ve yüzde 19,71 ile bal oldu.

    Canlı hayvan değerinde yıllık yüzde 22,25 artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanların değeri yüzde 19,08 artarak 149,55 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30,60 artarak 79,23 milyar TL oldu. Bir önceki yıla göre kümes hayvanlarının değeri ise yüzde 11,22 artarak 9,83 milyar TL oldu.

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