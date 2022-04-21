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    EkonomiÇanakkale feribot ücretleri ne kadar oldu? GESTAŞ feribot ücretleri kaç lira oldu?
    HaberlerEkonomi Haberleri Çanakkale feribot ücretleri ne kadar oldu? GESTAŞ feribot ücretleri kaç lira oldu?
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    Çanakkale feribot ücretleri ne kadar oldu? GESTAŞ feribot ücretleri kaç lira oldu?

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda zam yaptı. Peki, Çanakkale feribot ücretleri ne kadar oldu? GESTAŞ feribot ücretleri kaç lira oldu? İşte Çanakkale feribot ücretleri!

    21.04.2022 - 08:42 |
    Çanakkale feribot ücretleri ne kadar oldu? GESTAŞ feribot ücretleri kaç lira oldu?

    GESTAŞ, feribot ücretlerinde değişikliğe gitti. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, bayram öncesi, feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda zam yaptı. Peki, Çanakkale feribot ücretleri ne kadar oldu? GESTAŞ feribot ücretleri kaç lira oldu? İşte Çanakkale feribot ücretleri!

    GESTAŞ FERİBOT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda zam yaptı. Yolcu ücreti 6.50 TL'den 10 TL'ye, motosiklet geçiş ücreti 25 TL'den 40 TL'ye, otomobil geçiş ücreti 95 TL'den 135 TL'ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye, TIR geçiş ücreti ise 265 TL' den 400 TL'ye yükseltildi.

    GESTAŞ FERİBOT ÜCRETLERİ YENİ FİYAT LİSTESİ 

    Çanakkale feribot ücretleri ne kadar oldu GESTAŞ feribot ücretleri kaç lira oldu

    GESTAŞ FERİBOT ÜCRETLERİ ESKİ FİYAT LİSTESİ

    Çanakkale feribot ücretleri ne kadar oldu GESTAŞ feribot ücretleri kaç lira oldu

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