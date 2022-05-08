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    EkonomiBeyaz eşya fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Fahiş zamlara 'dur' denildi
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    Beyaz eşya fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Fahiş zamlara 'dur' denildi

    Fahiş fiyatlar ile ilgili son dakika gelişmesi! Evlenecek ya da evini yenileyecek olanları çok yakından ilgilendiriyor. Beyaz eşya fiyatlarındaki hızlı yükseliş ile ilgili Rekabet Kurumu'ndan önemli bir adım geldi. Yaklaşan düğün sezonu öncesinde Türkiye'nin önde gelen bir beyaz eşya üreticisinin, e-ticaret sektöründe hakim konumda olan yalnızca beş e-ticaret firması ile çalışacağını satış noktalarına duyurması düğün sezonu öncesi hem vatandaşta hem de diğer e-ticaret platformlarında şok etkisi yarattı.

    08.05.2022 - 08:53 |
    Beyaz eşya fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Fahiş zamlara 'dur' denildi

    Rekabet Kurumu, piyasaları speküle ettiği ortaya çıkan 5 zincir marketin sanaldaki benzeri olmaya doğru giden yapıya "dur" dedi.

    REKABET ORTADAN KALKAR

    Üretici firmanın e-ticaret satış noktalarına gönderdiği yazıda, "Pazar yerleri ile ilgili objektif ve şeffaf kriterler belirlenmiştir. Kalite temelli objektif kriterler 3 ayda bir tekrar değerlendirilecektir" ifadelerine yer verilirken, böylesi bir kararın beyaz eşyada en yoğun alışveriş dönemine denk gelmesi ve enflasyonla mücadele döneminde rekabeti ortadan kaldıracağı gerekçeleriyle kabul edilemez olduğu belirtildi.

    100'e yakın e-ticaret platformundan çıkışı öngören karar neticesinde fiyatların hemen her üründe yüzde 50'lere varan artışlar yaşanabileceği tespit edildi.

    REKABET KURUMU BSH KARARINI HATIRLATTI

    Vatandaş lehine ticaretteki rekabet sorunlarını ortadan kaldırmakla yükümlü olan Rekabet Kurumu da beyaz eşyadaki soruna el attı. Rekabet Kurumu, beyaz eşya üreticilerini uyararak e-ticaret platformlarından köklü bir çıkışın fiyatları hızla yukarı yönlü tırmandıracağı, bu nedenle platformlardan çıkış için ortaya konulan objektif kriterlerin keyfiyet içeremeyeceği vurgulandı.

    Kurum uyarısında, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin daha önce kendisine yaptığı talebi reddettiğini hatırlattı. (Sabah)

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