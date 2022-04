Bayramda talep patladı! Kiralık araba fiyatları uçuşa geçti! 1400 lira...

Otomobil fiyatlarının önlenemez yükselişi satışları bıçak gibi keserken kiralamaya büyük ilgi başladı. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala rezervasyonlar dolma aşamasına geldi.

Posta'dan Murat Güldüren'in haberine göre; ortalama kiralama süresi beş gün olurken, yine ortalama günlük kiralama bedeli ise 260 TL olarak kayda geçti. Türkiye’de şu an toplam 250 bin kiralık araç var. Bu yıl hiçbirinin yılı boş geçirmemesi bekleniyor.

TÜKENMEK ÜZERE

Araç kiralama platformu miniyol.com Kurucusu Yaşar Çelik, araç fiyatları artsa da sektörün sık sık araç yenilemek zorunda olduğunu kaydederek, “Bu durum kiralama ücretlerinin de artmasına sebep oluyor. Her şeye rağmen şu an kiralama vatandaşa çok daha cazip geliyor. Bayram dönemi için rezervasyonlar ay başından bu yana yapılıyor. Bu hafta sonu birçok lokasyonda araçların tükeneceğini öngörüyoruz” dedi.

EYLÜL AYI SONUNA KADAR

Yaz tatili için rezervasyonların ise 15 Mayıs sonrası başlayacağını ve eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Çelik, “Online kiralamalarda patlama var. 4 kişilik bir aile için kiralama çoğu zaman toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatten daha ucuza geliyor. Araç fiyatları ve maliyetler 3 birim artıyorsa, kiralama fiyatları 1 birim artıyor. Ortalama araç kiralama bedeli 260 TL. Ancak mayıs-eylül döneminde bu fiyatlar yüzde 40 artabilir” diye konuştu.

YÜZDE 70 OTOMATİK

Yaşar Çelik’in verdiği bilgiye göre otomatik vites tercih oranı yüzde 70. Bu yıl sektördeki tedarik probleminden ve yaz aylarındaki talep artışından dolayı, firmalar uzun dönem yerine daha kısa periyotlarda kiralama yapmayı tercih ediyorlar. Miniyol’da en az yarım günlük araç kiralama yapılabiliyor. Miniyol’da 70 binden fazla araç alternatifi var.

BURADA DA FİYAT ARTTI

Yolcu 360 Üst Yöneticisi (CEO) Umut Yıldırım ise geçen yıla göre kiralamada yüzde 120 artış beklediklerine dikkat çekerek “Sıfır ve ikinci el araç fiyatları artınca kiralama yapmak isteyen büyük bir kitle oluştu. Tabi maliyetlerin yükselmesi bu tarafta da fiyatları yüzde 156 artırdı” dedi. Kiralamada yüzde 55 benzinli aracın tercih edildiğini ifade eden Yıldırım, en çok tercih edilen modelleri de şöyle sıraladı:

EGEA BİRİNCİ

Fiat Egea

Renault Clio

Citroen C Elysee

Opel Corsa

Hyundai i20

Peugeot 3008

Kia Rio

Ford Focus

Citroen C3

Audi A3 Sedan

1 DAKİKADA İŞLEM TAMAM

Yüksek teknolojik çözümleriyle sadece bir dakikada araç kiralama olanağı tanıyan altyapıya sahip olduklarını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: “Büyük veri teknolojisiyle misafirlerimizin istediği araçlarda en iyi fiyatları karşılaştırmalarını sağlıyoruz. İhtiyaca yönelik araçları tek bir yerde gösteriyoruz.”

‘TALEBI KARŞILAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ’

Europcar Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Fırat Fidan ise bayram öncesi ciddi bir yoğunluğun başladığını söyleyerek, “Ancak araç bulunurluğunda yaşanan sorun sebebiyle talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Kısa bir süre sonra kiralayacak araç bulmakta zorlanmamız mümkün. Yaz sezonunun da iyi geçeceğini öngörüyoruz” dedi.

KISA DÖNEM İLK TERCİH

Türk Lirası'ndaki değer kaybı, döviz kurundaki artış ve yükselen maliyetlerin aynı oranda kiralama pazarına yansıdığına vurgu yapan Fırat Fidan, “Fiyatların yaklaşık 2 kat artığını söyleyebiliriz. Belirsizlikler, yüksek faiz oranları gibi nedenlerle uzun dönemli kiralama eskiye nazaran avantajını kaybetmiş durumda. Şu an bizden ağırlıklı olarak 2 ila 4 gün arası kiralama yapılıyor. Ancak yaz döneminde bir haftaya çıkar" dedi.

YATIRIM TAM GAZ

Şu an filolarında yaklaşık 8 bin araç olduğunu söyleyen Fidan, “Kurum olarak her sene araç filomuzdaki eski araçları elden çıkarıp yeni araçları filomuza eklerken, sektörün yaşadığı mevcut sıkıntılardan ötürü yeni araç tedarikinde gecikme yaşadık. An itibarıyla yıl sonuna kadar yaklaşık 4 bin yeni araç ekleme planımız bulunuyor. Geçen yılki ciromuz 1.8 milyar TL’ydi. Bu yılki hedefimiz ise 2.3 milyar TL” değerlendirmesinde bulundu.