Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2022, hangi otoyollar ücretsiz? Arefe günü ve 2-3-4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olan otoyollar

Ramazan Bayramı nedeniyle otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz

30 Mayıs saat 00.00’de 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi ücretli

Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN 3 gün ücretsiz

Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.