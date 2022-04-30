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    EkonomiBayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Ramazan Bayramı’nda bankalar kaç gün tatil?
    HaberlerEkonomi Haberleri Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Ramazan Bayramı’nda bankalar kaç gün tatil?
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    Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Ramazan Bayramı’nda bankalar kaç gün tatil?

    Ramazan Bayramı içinde bankalarda işlem yapacak vatandaşlar bugünden itibaren “Bayramda bankalar çalışıyor mu?” “Bayramda bankalar ne zaman açılıyor?” sorularına yanıt arıyor. Bankaların bayramda işlem yapmaması durumunda, işlemlerini bayram sonrasına bırakmak zorunda kalacak olanlar “Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?” diye sorarken resmi tatil olduğundan “Bayramda bankalar kaç gün tatil?” sorusunun yanıtını da merak ediyor. beklemek zorunda olacak kişiler konuya ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ramazan Bayramı’nda bankalar kapalı mı, bankalar bayramda kaç gün kapalı mı?

    30.04.2022 - 09:29 |
    Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Ramazan Bayramı’nda bankalar kaç gün tatil?

    Bankalar bayramda açık mı, çalışıyor mu? Banka şubelerinden işlem gerçekleştirecek olan kişiler bayramda bankaların akıbetini bugünden sorgulamaya başladı. Ramazan Bayramı’nda bankaların çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, bayramda bankalar kapalı mı, bankalar kaç gün tatil?

    BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Resmi tatillerde bankaların kapalı olacak olması nedeniyle 29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar işlem yapmayanlar bir sonraki mesai günü 5 Mayıs 2022 Perşembe gününü beklemek zorunda.

    RAMAZAN BAYRAMI’NDA BANKALAR KAÇ GÜN TATİL?

    Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacaklar.

    Havale mobil uygulamalar ve ATM’ler aracılığıyla yapılabilecek. Bankanızın FAST anlaşması varsa FAST üzerinden de EFT yapabilirsiniz.



     

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