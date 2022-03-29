Bakan Yanık: Bugüne kadar 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik

Bakan Derya Yanık, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere hükümet olarak 20 yıldır çalıştıklarını söyledi. Kadınların artık karar alma mekanizmalarından akademiye, siyasetten spora her alanda çok daha görünür olduklarını ifade eden Bakan Yanık, 2002 Genel Seçimlerinde TBMM’deki kadın milletvekili sayısının 24, kadın temsil oranının yüzde 4,4 iken; 23 Kasım 2021 itibarıyla TBMM’deki kadın milletvekili sayısının 101, temsil oranının ise yüzde 17,35’e yükseldiğini kaydetti.

“530 YENİ KADIN KOOPERATİFİ KURULMASINI TEŞVİK ETTİK”

Bakan Derya Yanık, Bakanlık olarak Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Ticaret Bakanlığı, İŞKUR, KOSGEB ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla kadın girişimciliği alanında farklı faaliyetler gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. 81 İl müdürlüğümüz koordinasyonunda Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları oluşturduk. Çalışma grupları ile 831 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek 40 bin kişiye ulaştık. 380 kadın kooperatifini ziyaret ettik. Bugüne kadar 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik. Bu sayının daha da artması, yeni girişimlerin hayata geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

“8 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLECEK”

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesini Eylül ayında başlattıklarını hatırlatan Bakan Yanık, “3.500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi, 1.500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, kooperatif ortağı olan 3 bin erkeğe de kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, kadın kooperatifçiliği kapsamında 1.000 kişilik danışman havuzu oluşturmayı ve danışmanlık hizmeti eğitimleri vermeyi planladık” diye konuştu.

“FİNANSAL OKURYAZARLIK SEMİNERLERİ İLE 697 BİN KİŞİYE ULAŞTIK”

‘Kadınların Ekonomik olarak Güçlenmesi ve Finansal Okuryazarlığının Geliştirilmesi” amacıyla 2017 yılından bugüne kadar 81 ilde seminerler gerçekleştirdiklerini anımsatan Yanık, “Seminerlerle kadınların para yönetimi, gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgilendirme yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 196 etkinlik ile yaklaşık 697 bin kişiye ulaştık” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN MÜHENDİS KIZLARI PROJESİ

Bakan Derya Yanık, ülkemizde mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla özel sektörle işbirliğinde Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesini başlattıklarını kaydederek, “Proje, üniversitede eğitim gören kız öğrencileri için üniversite programı; lise öğrencileri için lise programı olmak üzere farklı programlardan oluşuyor. Projenin üniversite programı kapsamında bugüne kadar toplam 710 kız öğrenciyi desteklerken; lise programı ile de 125 lisede toplam 54.000 öğrenci, veli ve öğretmene ulaştık. Aralık ayında ilk fazı tamamlanan Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesinin 2022-2024 dönemi için ikinci faz çalışmalarını Ocak ayında başlattık” dedi.

İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİNE 2 BİN 131 KİŞİ KATILDI

Bakan Derya Yanık, kadın konukevinden hizmet alan kadınların daha nitelikli işlerde çalışmaları, ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmeleri için İŞKUR ile işbirliğinde İş Kulübü eğitimleri verdiklerini ifade ederek, “Özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlık, iletişim becerileri gibi onların daha sonraki iş bulma süreçlerinde hayatlarını kolaylaştıracak konuları kapsayan İş Kulübü eğitimlerine 2.131 kadın faydalandı” diye konuştu.

“321 KADIN İŞ İMKANINA KAVUŞTU”

Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Yanık, “2021 yılında konukevinden hizmet alan 1.655 kadın meslek edindirme kurslarından yararlanırken, bu kurslara katılan 321 kadını ise işe yerleştirme mutluluğunu yaşadık” dedi.