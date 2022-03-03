Bakan Varank: Gerçek bir savaşla yüz yüzeyiz, Türkiye de bundan etkileniyor

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 7. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ve 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyomu açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Sempozyumda Bakan Varank konuşma yaptı. Konuşmanın ardından fuar alanındaki stantları gezdi.

"GERÇEK BİR SAVAŞLA YÜZ YÜZEYİZ, TÜRKİYE 'DE BUNDAN ETKİLENİYOR"

Teknololoji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank "Dünya ekonomisi sürekli yeni sınamalarla karşı karşıya.2008 küresel ekonomik krizi, ABD ile Çin arasında başlayıp dünyaya yayılan ticaret savaşları, Covid-19 pandemisi derken şimdi de gerçek bir savaşla yüz yüzeyiz. İşte bu konjonktürden Türkiye olarak maalesef biz de etkileniyoruz. Ekonomimiz etkileniyor, sanayicimiz etkileniyor, vatandaşımız etkileniyor. Ancak biz bütün bu yaşananlara rağmen, krizlerden en az etkilenmek hatta oluşabilecek potansiyeli değerlendirebilmek için proaktif adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Özellikle üreticilerimizin yaşanan süreçlerden en az hasarla çıkmasına katkı sağlayacak politikalar uyguluyoruz. Bölgemizde yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye yoluna kararlılıkla devam ediyor" dedi.

"İLK 10 EKONOMİ OLMA HEDEFİNE KARARLIKLA İLERLEYECEK"

Bakan Varank "Ekonomimiz 2021 yılının son çeyreğinde yüzde 9,1; yıl genelinde ise yüzde 11 büyüdü. G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan ülke olduk. Sınai hasılamızdaki büyüme yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. İstihdam tarafında da hamdolsun ciddi bir artış var. İstihdam tarafında da hamdolsun ciddi bir artış var. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre istihdam edilenlerin sayısı 3,2 milyon arttı. İşsizlik oranı yüzde 11,3'e geriledi. Yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşan ihracatımız her ay yeni rekorlar kırıyor. Ocak ayında 17.5, şubat ayında ise 20 Milyar Dolarlık ihracat yaptık. İnşallah enflasyonun dizginlenmesiyle beraber ülkemiz dünyadaki ilk 10 ekonomi olma hedefine kararlılıkla ilerleyecek" diye konuştu.

"ALÜMİNYUM SEKTÖRÜNDE AVRUPA'NIN ÜRETİM ÜSSÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Bakan Vakan "Bütün bu yatırımlar, büyüme, istihdam ve ihracattaki ivmelenme siz değerli iş insanlarımızın sayesinde gerçekleşiyor. Krizlere, salgınlara, savaşlara rağmen sizin girişimci ruhunuz ülkemizin başarılarına öncülük ediyor. Alüminyum sektörü 2021 yılında sektör 5,1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Alüminyum sektöründe Avrupa'nın üretim üssü olmak istiyoruz. Alüminyum üretiminin en önemli hammaddesi olan boksit madenlerine erişim konusunda da dünyada sıkıntılar yaşanıyor. 63 milyon ton boksit rezervine sahip olan ülkemizde yeni saha araştırmaları sürüyor. Buradan tüm sektöre açık çağrı yapıyorum gelin hep birlikte bu fırsatları değerlendirip ülkemizi hak ettiği noktalara taşıyalım" diye konuştu.

"AVRUPA'DAKİ GÜÇLÜ MARKALARI SATIN ALABİLİRSİNİZ"

Stantları gezerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Mustafa Varank, Avrupa'daki yatırımcılara çağrı yaptı. Bakan Varank "Avrupa'da şu anda en önemli konulardan bir tanesi de kobilerin yeni nesilleri arkadan gelmediği için çok özel markalar şirketlerini devam ettirmekte sıkıntı yaşıyorlar. Biz buradan Avrupa'daki yatırımcılara aynı zamanda soydaşlarımıza şunu öneriyoruz 'Avrupa'daki güçlü markaları satın alabilirsiniz. O markaları satın alıp üretimleri Türkiye'ye taşıdığınızda hem o markaların pazar payından faydalanmış olursunuz' Hem de üretim avantajıyla çok daha rekabetçi hale gelebilirsiniz. Buradan soydaşlarımızı da Avrupalıları da Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bizde zaten yerli yabancı ayrımı yok, Türkiye'de yatırım yapan herkesi biz yerli kabul ediyoruz" dedi.