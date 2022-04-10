Kapanma dÃ¶neminde TÃ¼rkiye'nin her tÃ¼rlÃ¼ zorlukla mÃ¼cadele ettiÄŸini belirten Bakan Nebati, o zamanlar her ÅŸeyin kÃ¶tÃ¼ olacaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶ylenmesine raÄŸmen TÃ¼rkiye'nin bunlarÄ±n Ã¼stesinden geldiÄŸini kaydetti. Bakan Nebati, TÃ¼rkiye 2020 yÄ±lÄ±nda 1,8lik bÃ¼yÃ¼me ile dÃ¼nyadan pozitif olarak ayrÄ±ÅŸan Ã¼lkelerden birisi oldu. 2021de ise yÃ¼zde 11 bÃ¼yÃ¼yen, kapasite kullanÄ±m oranlarÄ± ise yÃ¼zde 80e gelen, ihracatÄ±nÄ± 125 milyar dolara Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ bir Ã¼lke oldu. Ticaretimiz ise daha iyi oldu ve kur ataklarÄ±na raÄŸmen yolumuza devam ettik" dedi.

AYNI SOFRADA, PAZARDAYIZ"

YaÅŸanan tÃ¼m zorluk ve sÄ±kÄ±ntÄ±ya raÄŸmen TÃ¼rkiye'nin her zaman bunlarÄ± atlatÄ±p yoluna devam edecek kapasitede olduÄŸunu ifade eden Bakan Nebati ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

Biz gÃ¶zlerimizi kapatÄ±p yaÅŸanan zorluklarÄ± gÃ¶rmezden gelmiyoruz. 21inci yÃ¼zyÄ±l, TÃ¼rkiye'nin yÃ¼zyÄ±lÄ±dÄ±r. KÃ¼resel krizin ortasÄ±ndayÄ±z. SalgÄ±n bitti dedik. Tedavide, petrol fiyatlarÄ±nda ciddi sorunlar var. Fiyatlar her yerde yÃ¼kseliyor. Â Ama bir Ã¼lke Ã§Ä±ktÄ±. Bir lider Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna'yla da Rusya'yla da sorunlarÄ±n giderilmesinde Ä°stanbu'lu merkez yaptÄ±. Ä°stanbul merkez olmakla zaten Ã¶vÃ¼nÃ¼yordu, ÅŸimdi bu kanÄ±tlandÄ±. Biz bÃ¶yle bir Ã¼lkeyiz. Onun iÃ§in biz hep beraberiz. Pazardaki fiyatlarÄ± biliyoruz. Biz de bu Ã¼lkede yaÅŸÄ±yoruz. AynÄ± sokakta, pazarda, sofrada, minibÃ¼ste, otobÃ¼steyiz. Bu toplumun, bu halkÄ±n, bu milletin, genÃ§lerin, kadÄ±nlarÄ±n, Ã§ocuklarÄ±n, iÃ§ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ne istediÄŸini biliyoruz. SÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± paylaÅŸÄ±yoruz. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n Ã¼stesinden gelecek azmi ise ortaya koyuyoruz, koymaya devam edeceÄŸiz."